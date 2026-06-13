Accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un motorista resulta herido

Un motorista ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la carretera TF-47, dentro del municipio de Guía de Isora, en Tenerife. El afectado presenta diversos traumatismos de pronóstico moderado y ya se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El accidente de tráfico ocurrió a las 13:26 horas en la citada vía sureña, concretamente a la altura de la zona de La Chiquita. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso de alerta en el que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para un motorista herido.
La sala operativa del 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Guardia Civil y al Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife. Los médicos del SUC atendieron al varón en el lugar del siniestro antes de ordenar su evacuación al hospital en una ambulancia medicalizada.
Los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la carretera TF-47 y realizaron el atestado correspondiente. El personal del Servicio de Carreteras procedió a la señalización de la zona y limpió los restos del impacto para restablecer la seguridad en la calzada.