Caos en la TF-5: dos accidentes consecutivos bloquean la circulación

Dos accidentes de tráfico registrados de forma consecutiva en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) están provocando importantes complicaciones y retenciones kilométricas en la circulación durante la tarde de este viernes en sentido Santa Cruz de Tenerife.
El primero de los incidentes, que se sitúa como el foco principal del colapso circulatorio, ha tenido lugar en la TF-5 a la altura de la zona comprendida entre Los Naranjeros y Guamasa.
Como consecuencia del impacto entre los vehículos implicados, el carril izquierdo de la calzada permanece cortado al tránsito, lo que ha reducido drásticamente la capacidad de absorción de la vía en una hora de alta densidad circulatoria.
A escasa distancia de este primer suceso, se ha registrado un segundo percance que agrava la situación en la autopista. Este incidente se localiza a la altura de Los Naranjeros, Tacoronte, y ha dejado a dos coches inmovilizados, afectando igualmente al carril izquierdo de la marcha en dirección a la capital tinerfeña.
La simultaneidad de ambos siniestros en un tramo tan acotado de la red viaria insular ha generado un fuerte embotellamiento. Las retenciones importantes se concentran inicialmente en todo el sector que conecta Guamasa y Tacoronte, comprometiendo el flujo regular de coches y transporte público.
Debido al bloqueo prolongado del carril rápido y al efecto acordeón derivado de las detenciones, la cola de vehículos parados continúa creciendo con el paso de los minutos. Los reportes oficiales confirman que la congestión de tráfico ya se extiende hasta el municipio de El Sauzal.
Los recursos de emergencia y de gestión de carreteras del Cabildo de Tenerife trabajan en los diferentes puntos afectados de la TF-5.
Hasta el momento, los organismos oficiales que coordinan las incidencias en las carreteras tinerfeñas están trabajando sobre el terreno, por lo que se desconocen los motivos exactos que originaron ambas colisiones, así como el balance de personas afectadas o el alcance de los daños materiales derivados de estos siniestros consecutivos en la principal arteria del norte de la Isla.
QUÉ HACER ANTE ACCIDENTES COMO EL DE LA TF-5
El accidente registrado en la TF-5 pone de nuevo sobre la mesa la importancia de saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia en carretera.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los nervios o el desconocimiento no deben impedir que actuemos correctamente: los primeros minutos tras un accidente son cruciales. En muchos casos, marcan la diferencia entre salvar una vida o agravar las consecuencias del siniestro.
Si eres testigo de un incidente como el sucedido en la autopista norte de Tenerife, lo primero es mantener la calma y aplicar la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer. Este protocolo internacional establece las bases para actuar con eficacia y seguridad ante una situación de emergencia en la vía pública.
Proteger significa, en primer lugar, asegurar la zona del accidente para evitar que se produzcan más daños. Si circulas por una autopista y presencias un siniestro, lo primero es detener tu vehículo fuera de la calzada, en un lugar seguro, señalizar tu presencia y ponerte el chaleco reflectante antes de salir. Nunca te acerques a los vehículos sin asegurarte de que no hay riesgo de incendio, fuga de combustible o circulación peligrosa. En vías rápidas donde los coches transitan a alta velocidad, un paso en falso puede suponer un nuevo accidente.
Alertar es el segundo paso, y consiste en avisar inmediatamente a los servicios de emergencia. En Canarias, el número de atención es el 1-1-2, que coordina la asistencia durante el accidente. Es importante facilitar datos precisos: el punto kilométrico, el número de vehículos implicados, si hay personas heridas o atrapadas, y cualquier otro detalle relevante. Una llamada clara y rápida mejora la coordinación y permite activar con eficacia a los recursos de seguridad y socorro, como el SUC, los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico o el personal de Carreteras del Cabildo.
Socorrer, el último paso, solo debe hacerse si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios y si el entorno es seguro. Hasta la llegada de los equipos sanitarios, cualquier ayuda prestada por testigos preparados puede ser decisiva. No se debe mover a las víctimas salvo que exista un peligro inminente (como fuego o explosión), ya que podríamos agravar posibles lesiones internas.
La rapidez con la que se interviene en los minutos iniciales es vital. Según la propia DGT, los resultados de la atención médica dependen directamente del tiempo de respuesta. La asistencia precoz por parte de un equipo sanitario cualificado no solo puede salvar vidas, sino que también reduce el riesgo de discapacidades futuras. Por eso, es fundamental que las víctimas sean atendidas por servicios de emergencia que cuenten con los medios necesarios.
Conocer estas pautas y estar mentalmente preparado para aplicarlas puede convertir a cualquier conductor en un eslabón crucial dentro de la cadena de salvamento. En una isla como Tenerife, donde las autopistas conectan puntos vitales del territorio y los accidentes no son infrecuentes, esta información puede marcar una gran diferencia.