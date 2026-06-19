Aparatoso accidente en Granadilla: un coche vuelca en plena avenida

Un aparatoso accidente de tráfico ha alterado la tranquilidad de la tarde de este viernes en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.
Los servicios de emergencia se han desplazado de forma urgente hasta la avenida Fundador Gonzalo González tras recibir una alerta por el vuelco de un vehículo en plena vía pública.
El incidente, que ha tenido lugar en una de las arterias principales del casco urbano, ha dejado el coche invertido lateralmente sobre la calzada. El impacto y la posición en la que quedó no han pasado desapercibidos para los conductores y peatones que transitaban por la zona, generando las consecuentes retenciones.
Hasta el momento, las fuentes oficiales no han confirmado si hay personas afectadas ni el alcance o la gravedad de las posibles lesiones de los ocupantes del coche. Asimismo, se desconocen las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil.
Las autoridades insisten en recordar la importancia de mantener la precaución al volante, respetar los límites de velocidad urbana y extremar la atención en tramos concurridos para evitar este tipo de siniestros en las carreteras tinerfeñas.