Accidente a primera hora de la mañana en Tegueste: un hombre hospitalizado

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este viernes en el municipio de Tegueste se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas de carácter moderado, tras producirse una colisión entre un automóvil y una motocicleta.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente tuvo lugar en la carretera TF-13 a las 07.53 horas, momento en el que la sala operativa recibió una alerta informando del choque y solicitando asistencia sanitaria urgente para los ocupantes del vehículo de dos ruedas.
De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladó hasta el punto kilométrico con una ambulancia de soporte vital básico para asistir a los afectados en el lugar:
- El herido principal es un varón que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizado, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
- El segundo afectado, otro varón, sufrió policontusiones de carácter leve y, tras recibir las primeras curas, rechazó ser trasladado a un centro sanitario.
Al lugar del siniestro también se desplazaron agentes de la Guardia Civil, quienes se encargaron de regular el tráfico en la transitada vía insular para evitar nuevos percances e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.