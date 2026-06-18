Cerrada la TF-1 para el aterrizaje de un helicóptero tras un accidente mortal de moto

Un hombre ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista TF-1, a la altura del punto kilométrico 22, dentro del municipio de Güímar, en la isla de Tenerife. El incidente consistió en una salida de vía de la motocicleta en la que circulaba la víctima.
El centro operativo de emergencias recibió el aviso oficial del suceso exactamente a las 11:52 horas. En la alerta introducida al sistema se detallaba la gravedad del impacto y la necesidad inmediata de asistencia médica en la citada vía rápida del sur de la isla.
Ante la gravedad declarada de la colisión, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias puso en marcha un amplio contingente asistencial. El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ordenó la salida de un helicóptero medicalizado, complementado con una ambulancia medicalizada y una ambulancia sanitarizada para dar cobertura integral a la evacuación urgente por vía aérea de la persona afectada.
El protocolo de actuación coordinada requirió la intervención directa de los efectivos de los Bomberos de Tenerife y de las fuerzas de seguridad pública locales. Las dotaciones se desplegaron con celeridad para asegurar la calzada y delimitar el perímetro, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para que la aeronave del SUC pudiera efectuar la toma de tierra directamente en la autopista.
Al llegar los facultativos y el personal técnico sanitario del SUC al punto del siniestro, se constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de las severas lesiones sufridas. El equipo médico practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pertinentes, aunque estas resultaron infructuosas, confirmándose finalmente el fallecimiento en el lugar.
El dispositivo de seguridad en la vía pública contó con la intervención coordinada de la Policía Local, la Guardia Civil y el personal técnico del Servicio de Carreteras del Cabildo insular, estos últimos encargados de gestionar las condiciones de retención y limpieza de la zona afectada. Los agentes de la Guardia Civil se personaron en el punto kilométrico para hacerse cargo de la custodia del espacio y de la posterior instrucción de las diligencias judiciales correspondientes.