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Muere un motorista en un accidente de tráfico en Tenerife

Un médico coordinador del SUC, mediante teleasistencia, explicó a los alertantes cómo practicarle maniobras de reanimación
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A las 19:18 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado y el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria en la carretera TF-28, zona de El Mojón, municipio de Arona.

Un médico coordinador del SUC, presente en la sala operativa, constató en su interrogatorio a los alertantes que el afectado, un hombre de 63 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio indicaciones, mediante teleasistencia, para que  comenzaran a practicar maniobras de reanimación.

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El personal del SUC en el lugar continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Guardia Civil realizó el atestado correspondiente. Policía Local y Bomberos colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó tareas de limpieza en la calzada.

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