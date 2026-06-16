Muere un motorista en un accidente de tráfico en Tenerife

A las 19:18 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado y el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria en la carretera TF-28, zona de El Mojón, municipio de Arona.
Un médico coordinador del SUC, presente en la sala operativa, constató en su interrogatorio a los alertantes que el afectado, un hombre de 63 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio indicaciones, mediante teleasistencia, para que comenzaran a practicar maniobras de reanimación.
El personal del SUC en el lugar continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
Guardia Civil realizó el atestado correspondiente. Policía Local y Bomberos colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.
Personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife realizó tareas de limpieza en la calzada.