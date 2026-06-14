Un motorista en estado crítico tras sufrir un accidente en Puerto de la Cruz

Un motorista ingresó en estado crítico este domingo tras sufrir una caída en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife.
El centro de emergencias 112 Canarias coordinó el operativo de rescate tras recibir una alerta de madrugada. El accidente de tráfico ocurrió alrededor de las 04:42 horas en la calle las Cabezas del citado municipio norteño. La sala operativa activó de inmediato los recursos de seguridad y emergencias necesarios para atender este grave accidente en Tenerife.
Dos ambulancias del SUC acudieron con rapidez hasta el punto del incidente vial. El equipo médico de una unidad medicalizada y otra de soporte vital básico prestó la primera asistencia al conductor. Los sanitarios lograron estabilizar las constantes del varón debido a la severidad del golpe que sufrió en la cabeza.
Traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias
Una ambulancia medicalizada evacuó al paciente de forma urgente hacia el complejo hospitalario de referencia en la isla. El motorista permanece ingresado con un diagnóstico grave en el Hospital Universitario de Canarias.
Agentes de la Policía Local de Puerto de la Cruz se desplazaron también al lugar de la colisión. Los policías locales regularon el tráfico en la calle las Cabezas para facilitar el trabajo de las asistencias sanitarias. Asimismo, los efectivos policiales instruyeron el atestado correspondiente.