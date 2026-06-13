Un motorista herido tras chocar con un vehículo en Tenerife

Un varón ha resultado herido con politraumatismos este sábado tras un choque entre un coche y una moto en el municipio de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibe el aviso a las 16:37 horas. La alerta activa de inmediato el protocolo de rescate para este tipo de incidentes viales.
El siniestro ocurrió en la conocida avenida Loro Parque, ubicada en el término municipal de Puerto de la Cruz. Los alertantes solicitaron asistencia sanitaria urgente para el conductor de la motocicleta debido al impacto contra el automóvil.
Los gestores del CECOES 112 movilizaron con rapidez una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los efectivos de la Policía Local de Puerto de la Cruz también acudieron con urgencia hasta el punto exacto de la colisión vial.
El personal sanitario del SUC valoró y estabilizó al herido en el mismo lugar de los hechos. El motorista presentaba diversos traumatismos de consideración moderada en el momento inicial de la asistencia médica. Los sanitarios decidieron su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue para un examen más exhaustivo.
Los agentes de la Policía Local regularon la circulación en la zona para evitar nuevos incidentes en la zona.