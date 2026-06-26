Colas kilométricas en El Barco de Papel para la firma de libros de Inma Rubiales: “Estamos a punto de batir el récord”

La firma de libros de Inma Rubiales en la librería El Barco de Papel, en El Sauzal, ha generado una amplia expectación este viernes 26 de junio. Según la información trasladada por la propia librería, decenas de personas hacían cola una hora antes del inicio del encuentro con la autora.
El acto está previsto para las 18.00 horas y forma parte de la firma de su novela Un amigo gratis, una obra con la que la escritora ha consolidado su presencia entre el público juvenil y los lectores de narrativa contemporánea.
Una cola desde antes del inicio de la firma
En la imagen que ilustra este artículo se aprecia una larga fila de asistentes en las inmediaciones del establecimiento. “Estamos a punto de batir el récord de personas en una firma”, indica la propia librería.
El evento ha despertado especial interés entre jóvenes lectores, que han acudido para conocer a la autora, conversar con ella y llevarse firmado su ejemplar.