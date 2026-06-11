Cool Moon continúa su programación con cuatro nuevos conciertos

El Festival Cool Moon continúa desplegando su programación por distintos rincones de Canarias con cuatro nuevas propuestas musicales que tendrán lugar entre el 12 y el 14 de junio. La iniciativa, que apuesta por la diversidad artística y el encuentro entre diferentes sensibilidades musicales, llevará sus conciertos a Tenerife, La Graciosa y Gran Canaria.
La programación comenzará el jueves 12 de junio con la actuación de Lornoar en el Café Teatro Rayuela de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 21:00 horas. La artista propone un viaje sonoro en el que la voz, la raíz y la emoción dialogan con una sensibilidad contemporánea, construyendo un universo musical que conecta memoria, identidad y creación. Su propuesta invita al público a descubrir la música como relato compartido, territorio de encuentro y celebración de la diversidad cultural. Las entradas están disponibles a través de Tickety.es.
El sábado 13 de junio será el turno de Hermanos de Jacoba, que ofrecerán un concierto en la Calle Arquitecto Marrero de Granadilla de Abona a las 19:30 horas. Con una puesta en escena cercana y cargada de emoción, la formación presenta una propuesta que parte de la tradición para proyectarse hacia el presente con personalidad propia. La complicidad entre los intérpretes, el pulso rítmico y la intensidad expresiva convierten cada actuación en una experiencia directa y profundamente conectada con el público. La entrada será libre hasta completar aforo.
Ese mismo día, a las 21:00 horas, el Festival Cool Moon llegará a La Graciosa con la actuación de Melania Piñero Trío en la explanada del Centro Sociocultural Inocencia Páez, en Caleta de Sebo. La cantante, reconocida por una trayectoria marcada por las influencias brasileñas y tropicalistas, estará acompañada por Cristóbal Montesdeoca y Tomás LP Cruz. Juntos ofrecerán un recorrido por sambas, clásicos brasileños y paisajes sonoros cargados de ritmo, sensibilidad y emoción. El concierto tendrá entrada libre hasta completar aforo.
La programación de la semana concluirá el domingo 14 de junio en la Sala Faro de Las Palmas de Gran Canaria con la actuación de Carla Vega y Satomi Morimoto. La cantante y la pianista compartirán escenario en una propuesta donde la voz, el piano y la escucha se convierten en los ejes de un diálogo musical abierto a distintos paisajes expresivos. Desde la sutileza interpretativa y la libertad creativa, ambas artistas construyen un espacio escénico en el que cada matiz y cada silencio adquieren un papel protagonista. Las entradas pueden adquirirse a través de Entradium.com.
Con estas cuatro nuevas citas, Cool Moon reafirma su compromiso con una programación que acerca al público propuestas musicales de calidad, fomentando el encuentro entre artistas, territorios y sensibilidades diversas a través de la música en directo. La muestra cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Islas Canarias, Promotur, ICDC, Cabildo de Tenerife y los Ayuntamientos de La Laguna, Tacoronte y Teguise.