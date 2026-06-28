El Costa Adeje Tenerife Egatesa traza su hoja de ruta en la pretemporada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa ya calienta motores con el calendario de preparación definido para afrontar una nueva temporada en la Liga F Moeve.
El equipo dirigido por Yerai Martín afrontará una exigente pretemporada que combinará partidos ante rivales de primer nivel, una concentración en tierras peninsulares y una histórica experiencia internacional antes del arranque liguero, previsto para el último fin de semana de agosto.
Arranca motores
La puesta a punto comenzará el próximo miércoles 29 de julio en Fuerteventura. Las guerreras se enfrentarán al RCD Espanyol a partir de las 18:15 horas en el Estadio Municipal de Los Pozos, en un encuentro que cuenta con el patrocinio de Coral Hotels y la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Continuando con este periodo de concentración, fundamental para asentar las bases del grupo, la expedición se trasladará hasta tierras conejeras apenas unos días después. El sábado 1 de agosto, a las 17:15 horas, el equipo se medirá al Sevilla FC en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, en el marco del Torneo de San Ginés, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife. El duelo permitirá a las blanquiazules seguir acumulando carga competitiva frente a otro conjunto de la máxima categoría nacional.
Tradicional stage en Tafalla
Tras los primeros compromisos en Canarias, la expedición tinerfeña pondrá rumbo al norte peninsular para realizar su segundo periodo de preparación: el ya tradicional stage de pretemporada en la localidad navarra de Tafalla. Tras la experiencia en el archipiélago, el equipo enlazará de este modo dos semanas clave de convivencia que resultarán fundamentales para cohesionar el vestuario y asimilar los conceptos tácticos. La estancia en tierras navarras contará, por cuarto año consecutivo, con el patrocinio y apoyo logístico de Binter.
Durante su paso por tierras navarras, el equipo disputará dos nuevos encuentros en el Campo de Fútbol San Francisco. El primero tendrá lugar el miércoles 5 de agosto frente al Athletic Club, mientras que el segundo será el sábado 8 de agosto ante el Deportivo Alavés, recién ascendido a Liga F Moeve. Ambos encuentros se disputarán a las 18:00 (hora canaria).
De regreso a la Isla, llegará una de las citas más esperadas del verano blanquiazul. El Trofeo Teide volverá a reunir a la afición con el equipo en un escenario de máxima exigencia. El Costa Adeje Tenerife se enfrentará al Atlético de Madrid el sábado 15 de agosto a las 18:15 horas en el Campo Municipal Los Cuartos de La Orotava, en una prueba de gran nivel para medir el estado del grupo a pocas semanas del inicio de la competición oficial. Un Atlético muy reforzado de cara a una exigente temporada 2026-27.
Visita histórica
La pretemporada blanquiazul concluirá con una experiencia inédita e histórica para la entidad. El jueves 20 de agosto, las guerreras de Yeray Martín disputarán un encuentro internacional en Agadir (Marruecos) frente a un combinado de la región de Souss-Massa. El partido, impulsado en colaboración con el Gobierno de Canarias, supondrá la primera visita del club a tierras marroquíes y servirá para ultimar detalles antes del estreno liguero.
Jordi Torres, director deportivo CD Tenerife Femenino, destacó que, “hemos diseñado una pretemporada muy completa, con rivales de máximo nivel que nos van a exigir desde el primer día y nos permitirán comprobar dónde estamos en cada fase de la preparación. Además esta puesta en marcha nos permitirá seguir creciendo como club. Volver a concentrarnos en Navarra, acercarnos a nuestra afición en distintos puntos de las Islas Canarias y vivir por primera vez una experiencia internacional en Marruecos son pasos que hablan de la evolución que está teniendo esta entidad. Afrontamos este verano con mucha ilusión y con la convicción de que todo el trabajo que hagamos ahora será fundamental para competir al mejor nivel durante la temporada.”
Con seis encuentros de preparación, una concentración consolidada y una nueva aventura internacional, el Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta un verano de trabajo y crecimiento con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la Liga F Moeve. El listón está muy alto después del sensacional cuarto puesto del curso anterior conquistado por las guerreras.