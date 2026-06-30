El Tu Alteza Tenerife Central brilla en la Valencia Basket Cup con un oro y un bronce

El Tu Alteza Tenerife Central cerró un fin de semana para el recuerdo en la prestigiosa Valencia Basket Cup, celebrada en L’Alqueria del Basket, donde la expedición del club volvió a demostrar el excelente nivel deportivo y el gran trabajo de formación que se desarrolla en El Chapatal.
El mayor éxito llegó de la mano del equipo cadete femenino, que se proclamó campeón del torneo tras completar una brillante competición, mostrando un gran baloncesto, carácter competitivo y una enorme solidez durante todo el campeonato.
Por su parte, el equipo júnior femenino firmó también una destacada actuación, logrando una meritoria medalla de bronce, confirmando el gran momento que atraviesa la cantera del Tenerife Central y el crecimiento constante de sus jugadoras.
La expedición estuvo dirigida por los entrenadores Alejandro Román, José Luis Román, Ángel Martín y Carlos Magdalena, cuyo trabajo al frente de ambos equipos volvió a reflejar el compromiso y la filosofía formativa del club.
Como reconocimiento individual al excelente torneo realizado, la jugadora Zoe González Salazar fue distinguida como MVP de la Final Cadete Femenina, premio que reconoce su extraordinario rendimiento y liderazgo durante el campeonato, siempre respaldada por el esfuerzo colectivo de sus compañeras.
El club también quiere destacar la participación de las jugadoras de categorías inferiores Carlota Román Guillermo, de categoría preinfantil, y Carla González Ortiz, de categoría minibasket, quienes formaron parte del equipo cadete durante el torneo, sumando una valiosa experiencia en una competición del máximo nivel.
Asimismo, merece una mención especial la evolución de la júnior Andrea Plata, consolidada esta temporada con importantes minutos en el equipo de Primera Nacional Femenina, junto a Elena Rodríguez, reflejo del excelente trabajo que se realiza en la cantera del club. Junto a ellas, también formaron parte de la expedición las júniors Rebecca Peláez, María Gómez, Nerea Alberto y Patricia González.
En el conjunto cadete destacaron igualmente Luján Mejuto, una de las referentes del equipo tras muchos años de formación en el club, junto a Andrea García, Irene Pérez, Alejandra Díaz, Cloe Nélida, Marta Servando, Sara Cabrera, Valentina Herrera, Lola García, Yahaira Alonso y Carmen Morales. El club tampoco quiere olvidar a las jugadoras que no pudieron participar en esta cita, Noelia Ortuño, Alexandra Ortuño y Alejandra Makin, quienes también forman parte del crecimiento y los éxitos del grupo.
Estos resultados vuelven a poner de manifiesto la fortaleza del proyecto deportivo del Club Baloncesto Tenerife Central y el excelente trabajo que realizan entrenadores, jugadoras y familias día a día, consolidando al club como una de las referencias del baloncesto de formación en Canarias.