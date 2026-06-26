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La ‘élite’ de la UME ya está en Venezuela: “Empezamos a trabajar de inmediato”

Los seísmos han dejado ya 235 fallecidos, tres de ellos españoles, y más de 4.300 heridos. Además, hay 99 desaparecidos españoles
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) llega a Venezuela para contribuir en las labores necesarias tras lo terremotos en Venezuela
La UME ya está en Venezuela. | Ministerio de Defensa (X)
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El avión del Ejército del Aire y del Espacio que transporta efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar las labores de rescate por los terremotos que ha sufrido Venezuela ha aterrizado ya en el país caribeño, según ha informado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta en la red social ‘X’.

Defensa especifica que a bordo del A330 viajaban 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas. “Listos para tomar contacto con la emergencia y empezar a trabajar de inmediato”, ha agregado.

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El citado equipo —Urban Search and Rescue— es una unidad de élite que forma parte de la UME y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

Los seísmos han dejado ya 235 fallecidos, tres de ellos españoles, y más de 4.300 heridos. Además, hay 99 desaparecidos españoles.

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