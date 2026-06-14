Elma Saiz: “Resulta incomprensible que el PP y Vox se opongan a dar dignidad a las personas y el papa nos apoye”

La charla se desarrolla mientras el papa tiene problemas con el avión que le debía llevar de vuelta al Vaticano, por lo que había cierta tensión contextual porque debía despedirse. Sin embargo, hubo tiempo de sobra para repasar mucho de lo relativo a migración y una actualidad política que arde en España, aunque el Gobierno intenta a fondo que se hable de economía y agenda social. Elma Saiz, ministra portavoz, así como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es consciente de las dificultades, pero insiste en el argumentario del PSOE y, pese a todo, se muestra optimista con el futuro y hasta con las elecciones.
-¿Qué balance hace del papa en España? Desde luego, sobre polarización y respeto al adversario no ha logrado marcar tendencia tras la sesión de control…
“El balance es positivo y creo que entrar en Canarias con un mensaje que pone en el centro la dignidad humana supone un respaldo a la política migratoria del Gobierno, y más con los testimonios de migrantes que hemos escuchado en Arguineguín o Las Raíces. Me quedo con el que le dijeron sobre que siga alzando la voz al mundo porque detrás de cada migrante hay historias de vida, de una madre que sufre, ilusiones y sueños. Y esto liga absolutamente con nuestra política, y así lo ha reconocido su santidad. Por tanto, el balance es de éxito y el mensaje, importante, ya que con las políticas se cambian vidas y se echa en falta coherencia en el Congreso cuando vemos que muchas de nuestras políticas están teniendo votos en contra del PP y Vox. Además, al hablar de polarizar, no todos lo hacemos y, desde luego, lo de escuchar al diferente y respetar al adversario yo lo practico”.
-¿Le sorprendió que dijera lo del aborto y la eutanasia o no por ser lo normal en la Iglesia?
“¿Qué esperamos? Sus posturas están claras y las políticas del Congreso elegido por el pueblo son otra cosa. Precisamente, pongo en valor escuchar al diferente desde el respeto, la tolerancia y sin caer en el insulto y la deshumanización. La pluralidad es la que ha elegido el pueblo”.
-Está claro que el mensaje papal resulta incompatible con la postura de Vox sobre el migrante, pero ¿lo es también respecto a ese mantra repetido del PP de una migración ‘ordenada’?
“En realidad, el Gobierno trabaja cada día por una migración ordenada, segura y que combate a las mafias porque la migración irregular es un drama humanitario, pero el primer ejercicio es poner la dignidad por delante, como hace el papa, para que una persona sea reconocida. La vulnerabilidad no supone no tener dignidad. Hemos escuchado estos días cómo están viviendo algunas personas el proceso de regularización extraordinaria con una gran ilusión porque les cambia la vida, muchas personas que han venido en patera y sin nada y tener la documentación es un paso que se vive con ilusión. He visto imágenes que me han puesto la carne de gallina, con personas celebrando y enseñando su documentación en esta visita del papa…”.
-Término ése, el de ‘regularización’ que, a algunos, no nos gusta nada porque parece que hay personas a ‘legalizar’…
“No, no hay personas ilegales, sino una situación administrativa irregular y este procedimiento supone un faro y un ejemplo, y por eso lo aplaude la Iglesia católica y resulta incomprensible cómo el PP y Vox no solo se oponen, sino que ponen piedras en el camino a algo que da dignidad y derechos a personas, mientras el papa nos apoya”.
-¿Se cumplirá la cifra barajada de 550.000 personas?
“Han sido siempre cálculos no oficiales; lo importante es que el procedimiento se ha diseñado para dar respuesta y que, quien cumpla los requisitos, pueda ver su situación regularizada. Lo importante es que el que quiera solicitarlo hasta el 30 de junio lo pueda hacer. Hemos trabajado mucho para que esto esté a la altura y ya habrá tiempo de hacer balance y compartirlo”.
-Pongámonos en futuribles: si cambia el Gobierno, ¿qué le espera a Canarias con la migración: devoluciones en caliente, más desborde en la acogida y en los centros de menores…?
“Mire, la prioridad nacional que el PP pacta con Vox y que sustenta ya varios gobiernos daña la convivencia, el progreso, el desarrollo y la cohesión social, aparte de que tiene visos de dañar la Constitución y vulnerar el artículo 14. Desde luego, vamos a estar vigilantes y la ciudadanía española sabe que tiene un Gobierno en el que puede confiar, pues pone en el centro a las personas y la dignidad humana. Y eso es lo que le he dicho al papa: que su visita, aparte de ser una inspiración, también da fuerza a unas políticas que tienen claras las prioridades, que son las sociales, las que mejoran la vida de la gente”.
-¿Se están firmando, pues, quimeras a sabiendas de que no se pueden aplicar por Ley?
“Tendrán que explicarlo ellos, pero, insisto, los aplausos del otro día al papa con un discurso que hablaba de dignidad humana están ahí. Dijo que uno no puede arrodillarse ante Dios y, luego, despreciar al hermano; son mensajes que tienen un claro destinatario. Por ejemplo, Ayuso definió la regularización como que estamos importando pobreza de forma masiva. Esos mensajes son absolutamente contrarios al de poner en el centro la dignidad humana del papa. Y nuestra política migratoria se centra en esto: en la dignidad y la empleabilidad, y ahí están las cifras, pues hemos superado el 15% de afiliados extranjeros. ¿Qué sería de nuestras ciudades, pueblos, barrios… sin el aporte de esta población?”.
-¿Fallan al explicar qué sería de España sin migración?
“Ya tenemos estudios, del CES, del Banco de España y de la Oficina Prospectiva, que determinan que, con una reducción del 30% de los flujos migratorios, en 2070 perderíamos expectativas agrarias, tendríamos que aportar mucho más cada uno de los ciudadanos para sostener el estado del bienestar, se perderían muchísimos negocios, se cerrarían muchas escuelas… Indudablemente, y por esto, este Gobierno practica la coherencia, porque siempre hemos mantenido esta línea con el despliegue del escudo social y demostrando que se puede crecer económicamente sin dar un paso atrás en protección social. Recuerdo, además, que este proceso de regularización coge el testigo de la ILP votada a favor por 310 votos en el Congreso, pero el PP pactó luego una prioridad nacional con Vox y hasta podemos remitirnos a libros del Evangelio, cuando dice que no habrá leyes diferentes para nacionales y extranjeros: ¿dónde está la coherencia del PP cuando firma esos acuerdos?”.
-Hay dicotomía entre el PP canario, que dice una cosa, y lo que hace el PP nacional con los menores migrantes: ¿incoherencia del PP isleño?
“El problema es quién está a los mandos del PP: ¿la señora Ayuso, que habla de migrantes de primera y segunda, o Feijóo? Y es que no solo se han opuesto a la regularización, sino que ha habido votaciones muy preocupantes, queriendo eliminar el arraigo, que es la principal herramienta de la Ley de Extranjería para regularizar las situaciones, o eliminar las ayudas a entidades… ¿Quién es la brújula del PP?”.
-Está claro que cree que Ayuso, pero, en Canarias, ¿cómo ve la postura de Clavijo: juega a dos aguas, más allá de lo del hantavirus, con la migración y los menores? ¿Debería romper con el PP por coherencia?
“Su vicepresidente es del PP y Clavijo exigía al Gobierno una respuesta para los menores cuando era el propio PP el que dinamitaba el principio de solidaridad en la acogida. Gracias a la modificación del artículo 35, se ha establecido la solidaridad compartida, pero estar en gobiernos con la prioridad nacional de Vox o lo que hace aquí Clavijo con el PP, con posturas contrarias a cumplir la ley o de poner en el centro la dignidad, es incomprensible. Están dejando claras las cosas, como esa prioridad nacional inconstitucional y siniestra”.
-Ergo, ¿debería romper, sobre todo si gobierna luego el PP con tesis como las de Ayuso?
“En lo que estamos nosotros, desde luego, es en dar soluciones a los problemas de la gente y, por ejemplo, desplegando el escudo social para hacer frente a la guerra contra Irán. Hoy mismo hemos conocido los datos de inflación y se está conteniendo. Seguimos esta línea coherente de poner en el centro a las personas y con una hoja de ruta que no da ningún paso atrás en la protección social, con una política migratoria que es un faro, con el espaldarazo desinteresado que nos ha dado el papa”.
-De vez en cuando se queja, pero CC no saca mucho lo de la agenda canaria: ¿se está cumpliendo con todo con las Islas?
“Absolutamente. El Gobierno ha estado, está y estará con las Islas; el compromiso se está cumpliendo y este Ejecutivo es el de los acuerdos. El acompañamiento a Canarias está siendo total, por ejemplo con el volcán o la migración. Canarias no está sola; estamos comprometidos”.
-¿Y no han sido muy tibios con el asesinato de tres saharauis, pues siguen sin condenarlo? De hecho, y aparte de Sumar, el Polisario se queja de doble rasero con sus ataques…
“Bueno, ya saben que el Gobierno respalda a Naciones Unidas y a su representante en El Sáhara, y eso es lo que tengo que decir sobre esta cuestión”.
-Pero, ¿no van a condenarlo?
“Insisto: me va a permitir que sea prudente con la información que tenemos, y nuestro mensaje es claro de acompañamiento y respaldo a la ONU”.
-Al comienzo de la guerra ilegal contra Irán y Líbano, la figura internacional de Sánchez se realzó, pese a la dura crítica interna de PP, Vox y los medios conservadores ya antes de 2018. Sin embargo, esa imagen se ha debilitado mucho con la investigación a Zapatero y el ‘caso Leire’, lo que refleja ya el CIS, con 5 puntos menos: ¿qué les dice esto, les falta autocrítica?
“La figura del presidente es reconocida internacionalmente en cuestiones muy importantes, como la defensa de la paz o el multilateralismo. Y es ahora, con esa coherencia con Gaza, Ucrania e Irán, la que lo hace un líder mundial, cuando parecía que, al principio, España estaba sola, pero luego nos damos cuenta de que, en realidad, llegamos los primeros. Y ahí están las cifras: un mercado de trabajo con 22,3 millones de afiliados, contención de la inflación en un panorama mundial tan complicado, permisos de maternidad y paternidad; desplegando el escudo social con 5.000 millones por lo de Irán… Ésta es la España que crece y avanza en derechos, sacando muchas leyes y que mira a 2027 para seguir teniendo la confianza de la ciudadanía y más allá, pues hay cuestiones que trascienden este mandato. Y todo buscando acuerdos, pues conocemos la composición del Congreso, pero es la que ha elegido el pueblo. Lideramos el crecimiento de la zona euro y la creación de empleo, y ésa es la España que gobernamos para el conjunto de la ciudadanía”.
-Claro, pero basta ver un telediario, los periódicos o escuchar la radio y prácticamente de lo que se habla es de corrupción, de casos del PSOE, del entorno de Sánchez… ¿Fracasa su comunicación o se ven superados por la coyuntura mediática y la presión del PP y Vox?
“La postura del Gobierno con la corrupción es de tolerancia cero, y ahí está el Pacto de Estado, modificando una decena de leyes y con unas 80 medidas concretas, desde una agencia independiente hasta publicitar las donaciones a los partidos y bajar el umbral, reforzando los instrumentos judiciales… Ésa es la política que mejora la vida de las personas y, ante esto, ¿cuál es la respuesta del PP? Porque los aplausos son importantes, pero lo que transforma la sociedad y mejora las cosas son las leyes. Por eso apelo a la responsabilidad para aprobar ese Pacto…”.
-Esas medidas se anuncian al calor de lo de Cerdán: ¿no se desarrollan o aplican tarde?
“Pero, ¿cómo que tarde? Insisto, dónde está la postura del principal partido de la oposición. Con los votos es con lo que se demuestra una posición. Si uno está de acuerdo con revalorizar las pensiones, por qué se vota en contra de garantizar eso por ley. Si se apoya la conciliación, por qué se vota en contra de los permisos de 19 semanas pagados al 100% y por igual a padres y madres; si uno se opone a la guerra de Irán, por qué se abstiene en un decreto de 5.000 millones. Ésta es la política, más allá del ruido, aunque somos contundentes contra la corrupción, y más porque hace daño a la política, en la que creo como servicio útil…”.
-¿Entiende que haya muchos progresistas desencantados con este serial diario? Parece que el PSOE no aprendió de los últimos años de González o de sus propias críticas justificadas contra ‘Gürtel’, ‘la Kitchen’… ¿Tienen la sensación de haber fallado, al menos en la vigilancia?
“Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos; lo importante es cómo se reacciona y el PSOE actúa siempre en tiempo y forma, y con contundencia. También es importante no mezclar cuestiones y están los que quieren manchar de forma injustificada. Eso sí, debemos defender unas siglas con más de 140 años y que están detrás de las grandes transformaciones del país, y eso es algo que lleva el nombre de miles de concejales y concejalas del PSOE, así como de personas comprometidas con estas siglas que todos los días llevan a cabo políticas transformadoras que mejoran la vida de la gente. Lo importante es cómo se responde y, mientras unos son tibios, otros lo hacen de manera contundente, inmediata y apartando ante los primeros indicios a cualquiera sin un comportamiento acorde con los valores socialistas”.
-¿Le ha sorprendido la tasación de 1,3 millones de las joyas halladas a Zapatero?
“Bueno, insisto, mantengo la confianza en el presidente Zapatero; él tiene derecho a la legítima defensa y lo hará en los próximos días”.
-¿Comparte lo dicho por Óscar López sobre jueces que prevarican (más allá de los casos concretos, que los hay)? ¿Está sufriendo ‘lawfare” el PSOE, sobre todo con lo del hermano y la mujer de Sánchez?
“Resulta absolutamente compatible confiar en que la justicia haga justicia, y colaborar con ella y con las fuerzas de seguridad, con tener discrepancias y críticas respecto a algún fallo. Y, por supuesto, estamos en un sistema garantista en el que se articulan los distintos recursos”.
-¿Qué diría el PSOE si lo de Leire, Cerdán o Ábalos, que eran pesos pesados, le pasa al PP?
“Insisto en lo de la coherencia: el PSOE actúa siempre en tiempo y forma y la clave está en cómo se reacciona. Repito, nadie está exento de tener ciertas actuaciones, ninguna organización y en cualquier ámbito de la sociedad, pero lo importante es la respuesta y esperar por los tiempos de la justicia, pues no es lo mismo una sentencia firme, y el PP es el único partido condenado así, que investigaciones incipientes”.
-Creo que Sánchez quiere que Page gane en Castilla la Mancha, pero, ¿cree que Page quiere que Sánchez venza?
“Tenemos una organización de más de 140 años, integrada por gente que se deja la piel y cree en la política como servicio. Eso es el PSOE, miles y miles de personas que, por ejemplo, se vuelcan en políticas como la migratoria”.
-Si Sánchez pierde el poder, ¿lo ve fuera de la política, en la UE u otro organismo…?
“No hago política ficción”.
“Tenemos un proyecto de país y el PP no; por eso recurre al ruido”
Hasta cinco veces, Saiz dice que quieren llegar a 2027 “y más allá”, frase que repite Sánchez pese a la que está cayendo. Preguntada sobre si responde a voluntarismo, a la imperiosa necesidad de animar a su tropa o si se lo creen de verdad, se agarra a “las transformaciones que estamos haciendo, que cuentan con mayorías fruto del diálogo. Las legislaturas son de cuatro años y sí, miramos a 2027 y más allá porque hay reformas muy importantes, como los fondos europeos, que han transformado la realidad y que van contra la prioridad nacional o las políticas reactivas sobre cambio climático, igualdad, lucha contra la pobreza y revolución digital: ésa es la Agenda 2030. Ahí está la reforma laboral, que el PP rechazó y que ha generado 22,3 millones de empleos y mejorado los salarios. Estuve hace poco en EE.UU. y el comentario de los países es el de enhorabuena porque España es un ejemplo de motor de crecimiento del PIB, muy por encima de la UE, de reforma de pensiones o laboral. Trabajamos sabiendo que tenemos un proyecto de país y queremos seguir llevándolo a cabo, mientras la oposición recurre al ruido porque no lo tiene”.