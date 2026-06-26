Venezuela eleva a 920 los fallecidos y a 3.360 los heridos por el doble terremoto

El balance de víctimas por el doble terremoto que azotó el norte de Venezuela el pasado miércoles continúa agravándose. El presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, ha elevado oficialmente a 920 la cifra de fallecidos y a 3.360 la de heridos, confirmando la magnitud de una catástrofe que mantiene en vilo al país.
El Ministerio de Exteriores español mantiene el balance de cinco compatriotas fallecidos y continúa con los protocolos para intentar localizar a otros 119 ciudadanos españoles que permanecen sin ubicar en las áreas afectadas por los sismos.
Los equipos de emergencias concentran todos sus esfuerzos este viernes en las labores de desescombro para intentar rescatar a quienes continúan atrapados entre los edificios destruidos. Familiares y vecinos se han sumado de forma directa a las tareas de salvamento, buscando desesperadamente a sus conocidos entre las ruinas. Aunque un número indeterminado de personas ha logrado ser rescatado con vida, muchas otras permanecen localizadas pero no pueden salir debido a la falta de maquinaria pesada que facilite las maniobras de liberación.
Una carrera contra el reloj bajo los escombros
Más de 48 horas después de los fuertes temblores, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen drásticamente. En una comparecencia realizada el jueves, Rodríguez ya había informado de la localización de más de 200 personas atrapadas en diferentes puntos. El impacto habitacional es severo: las autoridades registran ya 2.227 familias damnificadas y un mínimo de 250 estructuras totalmente afectadas o perdidas.
Párrafo nuez: El recuento oficial de víctimas en Venezuela se ha disparado tras el colapso de múltiples edificaciones en la región norte. La escasez de recursos técnicos locales está ralentizando la extracción de ciudadanos atrapados que ya han sido ubicados con vida, lo que ha provocado la activación de un puente internacional de ayuda humanitaria de emergencia coordinado por Naciones Unidas.
Movilización de la ayuda internacional
Ante la gravedad de la situación y la necesidad urgente de soporte logístico, la respuesta internacional ya se ha puesto en marcha. Hasta el momento, 17 países y la ONU han enviado aviones con cargamentos de ayuda humanitaria, equipos especializados y suministros médicos que se espera que aterricen en el país sudamericano en los próximos días para reforzar las operaciones en las zonas más golpeadas.