Rosa Dávila da la bienvenida a los finalistas del XV Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda

El Cabildo de Tenerife ha presentado hoy, miércoles 3 de junio, a los siete finalistas del XV Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda, que tendrá lugar mañana, a las 21:30 horas, en la Caja Negra del Recinto Ferial de Tenerife. El acto, que tuvo lugar en la Plaza de España de Santa Cruz, contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el consejero de Juventud, Serafín Mesa; la consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Ana Krysten Martín; el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille; el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez acompañado por los ediles Charín González y Javier Caraballero;
Los finalistas, que estuvieron junto a las autoridades, son los internacionales Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México). Eva Gómez (Vitoria), fue la representación nacional, y los tres representantes canarios, Yeremay Hidalgo (Gran Canaria), Yusef González Perdomo (El Hierro) y Noé González de la Rosa (Tenerife). Todos se encuentran en la isla preparados para el concurso.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, felicitó a los finalistas y a todo el equipo de Tenerife Moda. “Este concurso refleja perfectamente lo que queremos que sea la Semana Internacional de la Moda de Tenerife como un espacio abierto al talento, a las oportunidades y al intercambio de ideas. Un lugar donde conviven la experiencia y la innovación, donde las nuevas generaciones encuentran un escaparate para mostrar su trabajo y donde la creatividad se convierte en una herramienta de desarrollo económico y social” señaló Dávila.
Por su parte, el consejero insular de Empleo y Educación insular, Efraín Medina, destacó que la presentación de los finalistas del XV Certamen de Jóvenes Diseñadores “refleja la calidad del talento emergente con el que Tenerife, una vez más, se convertirá en un referente internacional del sector de la moda a nivel mundial”. En ese sentido, Medina matizó que “contamos con representación de tres islas de Canarias, de lo que estamos muy orgullosos, pero también de Vitoria, de Venezuela, de México y de Indonesia, lo que consolida esta cita como un encuentro Internacional”.
José Manuel Bermúdez indicó en que “no hay mejor forma de comenzar la Semana Internacional de la Moda que con el talento de los más jóvenes, con el futuro de un sector que se está convirtiendo en uno de los pilares del tejido empresarial de nuestra isla, gracias al Cabildo de Tenerife, y su apuesta por la moda canaria”
David Mille resaltó el trabajo realizado por el Cabildo de Tenerife y valoró que, de nuevo, Santa Cruz de Tenerife se convierte en el epicentro de la moda con un evento consolidado en el calendario internacional y desde el Gobierno de Canarias seguimos apostando de forma firme por él”. En la misma línea, Pablo Martín Carvajal resaltó la colaboración con el Cabildo y la importancia de la proyección exterior del sector de la moda.
El acto, cuyas localidades están agotadas, es el punto de partida de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE). Las actividades, incluyendo desfiles, clases magistrales, zona de barbería y tendencias urbanas, entre otras propuestas, se desarrollarán hasta el domingo 7 de junio. El programa completo puede consultarse en la web oficial del evento, donde también pueden adquirirse las entradas que quedan disponibles: https://tenerifemoda.com/simte26/