El Cupón Diario de la ONCE ha dejado una lluvia de premios en Las Palmas de Gran Canaria, donde un vendedor ha repartido un total de 815.000 euros en el sorteo celebrado este jueves, 19 de noviembre. Entre los boletos premiados figura uno agraciado con 500.000 euros, además de otros nueve cupones que han recibido 35.000 euros cada uno.
El responsable de repartir la suerte ha sido Pablo Corral, agente vendedor de la ONCE que desarrolla su actividad en el Mercado de Vegueta, concretamente en la calle Mendizábal, número 1, según ha informado la organización en un comunicado.
El vendedor lleva más de tres décadas vinculado a la ONCE, donde comenzó a trabajar en junio de 1993. Su punto de venta ha sido el encargado de distribuir los diez cupones premiados en uno de los sorteos más destacados de la semana en Canarias.
Un premio de 500.000 euros y otros nueve de 35.000
El reparto de los 815.000 euros de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria corresponde a un cupón premiado con la máxima cantidad del sorteo diario, de 500.000 euros, y otros nueve agraciados con 35.000 euros cada uno.
El premio mayor se concede al cupón que coincide tanto en el número como en la serie ganadora, mientras que los premios de 35.000 euros corresponden a los boletos que aciertan las cinco cifras del número premiado.
En total, los diez cupones vendidos por Pablo Corral han concentrado los 815.000 euros repartidos en el Mercado de Vegueta.
Qué premios reparte el Cupón Diario de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE ofrece diferentes categorías de premios en función de los números acertados.
El sorteo contempla un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número ganador.
También distribuye 450 premios de 250 euros por acertar las cuatro primeras cifras y otros 450 premios de la misma cantidad por coincidir con las cuatro últimas.
Las categorías inferiores incluyen premios de 25 euros por acertar las tres primeras o las tres últimas cifras, así como premios de seis euros por las dos primeras o las dos últimas.
Asimismo, se contempla un reintegro de dos euros cuando coincide la primera o la última cifra del número premiado.
Dónde se pueden comprar los cupones de la ONCE
Los cupones de la organización se comercializan a través de su red de más de 21.000 vendedores repartidos por España.
También pueden adquirirse en la web oficial de Juegos ONCE y en los establecimientos colaboradores autorizados.
La organización ha confirmado que los premios del sorteo del 19 de noviembre se han distribuido en el punto de venta de Pablo Corral, situado en el Mercado de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.