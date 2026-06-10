Fred. Olsen Express convierte en un minicrucero su trayecto a Huelva

Fred. Olsen Express hace de viajar en barco a la península, a través de Huelva, una experiencia que recuerda a un minicrucero. Durante el trayecto, los pasajeros pueden disfrutar de diferentes servicios, tanto de ocio como para trabajar, además de encontrar una propuesta culinaria variada que incluye gastronomía canaria.
La naviera, que lleva más de 50 años uniendo las islas y desde 2018 conectando el archipiélago con la península vía Huelva, comienza a operar esta ruta en exclusiva con la nueva incorporación a su flota, el Buenavista Express, un ferry recientemente renovado de forma integral. El barco dispone de espacios y servicios que, junto a su tripulación, lo convierten en una forma de viajar diferente, donde priman la comodidad, la calidad y la fiabilidad.
Destacan así sus terrazas, solárium y área de piscina; las cafeterías, restaurante y sports bar; el área de calistenia o la zona de juegos infantiles y la sala arcade. Por otra parte, las personas que viajen junto a sus mascotas disponen de áreas de paseo pet-friendly. Y aquellos que tengan que trabajar o estudiar a bordo, además de wifi de alta velocidad en todo el barco, cuentan también con zona de coworking. Los recorridos a bordo están adaptados para personas con movilidad reducida y existe un servicio de asistencia gratuito, así como sillas de ruedas para facilitar el embarque y desembarque, previa reserva.
Acomodaciones para todos los gustos
El Buenavista Express ofrece butacas ergonómicas de alta gama, una sala de literas premium, camarotes cuádruples exteriores, camarotes dobles superiores y camarotes para mascotas, además de las Pet Rooms.
Para el director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, “el viaje a bordo del Buenavista Express es una opción ideal para quienes eligen cruzar el Atlántico con total libertad., con vehículo propio, sin limitaciones de equipaje y con la tranquilidad de disfrutar de una travesía que recuerda a un minicrucero”.
Esta conexión marítima entre los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Huelva tiene una duración aproximada de 33 horas y cuenta con una frecuencia semanal de tres a cuatro salidas, según el periodo. La flexibilidad es otra de las garantías de Fred. Olsen Express, ya que permite cancelaciones gratuitas o modificaciones de fecha sin penalización, adaptándose a cualquier imprevisto.
El buque está preparado para mover hasta 1.850 metros lineales de carga, con una eslora de 172 metros y es capaz de alcanzar una velocidad de 21,5 nudos. Puede transportar hasta 390 vehículos y 944 pasajeros.