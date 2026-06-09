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Tres heridos en un accidente de tráfico en el norte de Tenerife

El personal del SUC valoró y asistió a las tres personas afectadas
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A las 13:58 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta sobre la colisión entre dos automóviles con varias personas que precisaban asistencia sanitaria en la carretera TF-373, kilómetro 10, municipio de Garachico.

El personal del SUC valoró y asistió a las tres personas afectadas, una mujer de 67 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta diversos traumatismos de pronóstico moderado, trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital del Norte. Un hombre de 50 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta un traumatismo de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Norte. Y un joven de 22 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta varias contusiones de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital del Norte.

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Efectivos de la Guardia Civil aseguraron la zona e instruyeron diligencias.

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