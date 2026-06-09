Madrugada trágica en Tenerife: un muerto en un choque frontal y un herido crítico en el incendio de una vivienda

Tenerife ha registrado dos graves incidentes en las últimas horas que se han saldado con el fallecimiento de un varón y tres personas heridas de diversa consideración.
Los sucesos, consistentes en una colisión frontal entre dos vehículos en el norte de la isla y el incendio de una vivienda en la zona metropolitana, movilizaron a diferentes equipos de emergencia durante la madrugada, según ha informado Televisión Canaria.
Accidente mortal en la carretera de Tejina a Tacoronte
El incidente más grave en las vías interurbanas se localizó en la carretera que conecta las localidades de Tejina y Tacoronte. Por causas que se investigan, se produjo una colisión frontal entre dos turismos que circulaban por la citada vía canaria.
Como consecuencia del fuerte impacto, falleció un hombre de 60 años debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro no pudieron hacer nada por salvar su vida.
Por su parte, la otra conductora implicada en el accidente de tráfico sobrevivió al choque, aunque resultó herida de carácter moderado. Tras recibir la primera asistencia en el punto del accidente, fue evacuada a un centro hospitalario para su posterior valoración y tratamiento.
Incendio de vivienda con un herido crítico en El Sobradillo
De forma paralela, el entorno urbano de la isla registró otro siniestro de gravedad. En plena madrugada, los servicios de emergencia recibieron la alerta por un incendio originado en el interior de una vivienda situada en el barrio de El Sobradillo, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
El fuego y la propagación de los gases en el inmueble afectaron directamente a dos residentes. El balance de víctimas en este suceso arroja dos personas heridas por quemaduras e inhalación de humo.
Una de las víctimas se encuentra en estado crítico debido a la severidad de las lesiones respiratorias y térmicas padecidas. El segundo afectado por el fuego fue catalogado como herido moderado por el personal sanitario.
En la resolución de la emergencia en la vivienda de El Sobradillo intervinieron los Bomberos de Tenerife, quienes se encargaron de las tareas de extinción de las llamas y de la ventilación del inmueble, junto al resto de los cuerpos de seguridad y emergencias desplegados en la zona afectada.