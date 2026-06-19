El IGN detecta más de 60 eventos sísmicos en 24 horas en Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este viernes de la detección de varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla de Tenerife. Los movimientos telúricos, de carácter sismo-volcánico, se han concentrado principalmente en la zona ubicada al oeste de Las Cañadas del Teide y se han venido registrando de forma intermitente.
Según los datos del IGN, el primer pulso de actividad se detectó a las 05:14 horas de ayer y fue muy breve, durando apenas 11 minutos. En ese primer intervalo se localizaron 16 terremotos a profundidades de entre 8 y 17 kilómetros bajo el nivel del mar, con magnitudes muy bajas de entre 0,6 y 1 mbLg.
Posteriormente, la actividad se reactivó por la tarde y continuó durante toda la noche. El sistema de detección automática del IGN ha capturado 63 eventos sísmicos adicionales, de los cuales los analistas ya han podido localizar cartográficamente 14 de ellos.
Seísmos profundos e imperceptibles
Estos nuevos eventos se sitúan a una profundidad de entre 8 y 15 kilómetros y sus magnitudes oscilan entre los 0,4 y los 0,8 mbLg. Los expertos señalan que la mayor parte de los hipocentros se encuentran en el sector oeste de Las Cañadas, una zona habitual para este tipo de procesos. De forma paralela, el IGN también localizó un microseísmo aislado en el municipio de Icod de los Vinos, de magnitud 0,3 mbLg y a tan solo 2 kilómetros de profundidad.
Los científicos del instituto han querido lanzar un mensaje de total tranquilidad a la ciudadanía, aclarando que este repunte es muy similar a las series ya registradas durante los meses de febrero y marzo de este mismo año, aunque en esta ocasión muestra una energía notablemente menor. Se trata de eventos híbridos de baja frecuencia que no han sido percibidos por la población en ningún momento.
Sin riesgo de erupción a corto o medio plazo
El IGN ha sido tajante al recordar que este tipo de actividad sismo-volcánica se enmarca dentro de la normalidad de una isla geológicamente activa y no incrementa el riesgo de una erupción volcánica a corto o medio plazo.
La red de vigilancia volcánica estatal mantiene una monitorización continua en Tenerife a través de más de 100 estaciones de medición repartidas por toda la isla, cuyos datos siguen siendo analizados al detalle de forma pormenorizada por los equipos de sismólogos.