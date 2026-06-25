El IGN registra un terremoto de 2,7 de magnitud entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la madrugada de este jueves 25 de junio un terremoto de magnitud 2,7 en el volcán de Enmedio, la estructura submarina situada entre Tenerife y Gran Canaria.
El movimiento sísmico se produjo a las 04:50 horas, en una zona que registra actividad de forma periódica y que se ha convertido en uno de los puntos de mayor interés geológico del Archipiélago por la frecuencia de los temblores localizados en el canal que separa ambas Islas.
Horas después, a las 06:53 horas, el IGN registró otro terremoto en Tenerife. En este caso, el seísmo tuvo una magnitud 1 y se localizó en Vilaflor de Chasna, a una profundidad de 15 kilómetros.
El volcán submarino que pocos conocen entre Tenerife y Gran Canaria
Fuera de Canarias es un gran desconocido y, entre los propios residentes en las Islas, tampoco es habitual encontrar a quienes sepan de su existencia. Sin embargo, entre Gran Canaria y Tenerife hay un volcán submarino activo que regularmente reclama atención en forma de movimientos sísmicos.
Se trata del volcán de Enmedio, una estructura identificada y cartografiada por primera vez en 1994. Su nombre responde a una razón geográfica evidente: se encuentra precisamente en el espacio marítimo que separa Tenerife de Gran Canaria.
El volcán está situado en el llamado canal Anaga-Agaete, más cerca de la costa tinerfeña que de la grancanaria. Su presencia explica que esta franja del océano sea una de las zonas donde con frecuencia se localizan terremotos en Canarias, aunque la mayoría son de baja magnitud y no llegan a ser sentidos por la población.
Una zona de actividad sísmica habitual en Canarias
El nuevo terremoto de magnitud 2,7 vuelve a poner el foco en el volcán de Enmedio, una zona que ya ha registrado episodios sísmicos relevantes en los últimos años. Los movimientos localizados en este entorno suelen relacionarse con la dinámica geológica del área situada entre las dos Islas capitalinas.
En paralelo, Tenerife mantiene también una actividad sísmica recurrente en distintos puntos del interior insular, especialmente en el entorno de Las Cañadas del Teide y municipios del sur y suroeste, como Vilaflor de Chasna, donde se ha localizado el segundo temblor de la mañana.
Por el momento, no consta que ninguno de estos dos terremotos haya causado daños ni incidencias destacadas.