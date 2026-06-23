Alerta en el sur de Tenerife: un incendio en la montaña de Guaza levanta una gran humareda

Un incendio en las faldas de la montaña de Guaza, en el municipio de Arona, ha activado de urgencia a los servicios de emergencias en el sur de Tenerife.
El fuego se localiza en una zona de alta visibilidad, concretamente frente al propio núcleo urbano, lo que ha generado una notable preocupación entre los residentes de la zona.
En el lugar del suceso ya trabajan los servicios de emergencias con el objetivo de intentar contener el perímetro para garantizar que no se propaguen por la superficie y apagar las llamas.
Desde diferentes puntos del pueblo son perfectamente visibles tanto las llamas como la gran humareda gris, lo que ha llamado la atención de vecinos, conductores y transeúntes.
Por el momento se desconoce el origen exacto del fuego y las autoridades competentes no han determinado si ha sido intencionado o fortuito. No obstante, al coincidir con la celebración de la noche de San Juan, todo hace indicar que el incendio puede haberse propagado a causa de una hoguera no autorizada.