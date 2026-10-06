Un camión se estrella contra la mediana en la TF-1: el 112 actualiza los datos

Un hombre de 49 años ha resultado herido este martes tras chocar el camión que conducía contra la mediana de la autopista TF-1, a su paso por Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 06.58 horas, en el kilómetro 59 de la TF-1, en dirección sur. El afectado tuvo que ser extraído del habitáculo por los Bomberos de Tenerife antes de recibir asistencia sanitaria.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada. A su llegada, los sanitarios atendieron al conductor, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado.
Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
Los bomberos tuvieron que extraer al conductor
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife movilizados hasta la zona procedieron a extraer al camionero del interior del vehículo y aseguraron el lugar del accidente.
Por su parte, la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico y de instruir el correspondiente atestado correspondiente. También intervino el Servicio de Carreteras, cuyo personal señalizó el lugar y trabajó para despejar la vía.
El accidente provocó importantes retenciones durante la mañana en la TF-1, con tráfico especialmente complicado en dirección al sur de Tenerife.