Un accidente con un camión colapsa la TF-1: piden precaución

Un accidente de tráfico en la autopista TF-1, a la altura del aeropuerto Tenerife Sur, está provocando importantes retenciones durante la mañana de este martes.
El siniestro se ha producido en sentido Arona, donde, por causas que por el momento se desconocen, un camión ha colisionado contra la mediana de la autopista. Por ahora no ha trascendido el estado del conductor ni si hay otras personas afectadas como consecuencia del accidente.
El incidente está complicando notablemente la circulación en la principal vía del sur de Tenerife. Las retenciones se extienden ya hasta la zona de San Isidro, según las primeras informaciones.
Ante la acumulación de vehículos y las largas colas que se están formando en la TF-1, se pide a los conductores que extremen la precaución, reduzcan la velocidad al aproximarse a la zona y tengan en cuenta posibles demoras en sus desplazamientos.