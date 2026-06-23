¿Dónde se celebra la noche de San Juan en Tenerife? Hogueras, batucadas y verbenas

La noche de San Juan en Tenerife volverá a llenar la Isla de fuego, música y tradición este 23 de junio. Desde el Norte hasta el Sur, numerosos municipios han programado hogueras, pasacalles, batucadas, verbenas y actividades junto al mar para celebrar una de las citas más esperadas del calendario festivo.
La costa será, un año más, el principal punto de encuentro para miles de personas que acudirán a las playas y plazas donde se han autorizado hogueras y actos populares. La tradición invita a despedir lo viejo y dar la bienvenida al verano entre fuego, agua y música, aunque los ayuntamientos y el Cabildo de Tenerife recuerdan la importancia de cumplir las medidas de seguridad.
Entre los enclaves más destacados se encuentran Puerto de Santiago, El Médano, Los Cristianos, Playa Jardín, Valleseco, Las Eras, Playa de San Juan, Candelaria y San Juan de la Rambla, además de celebraciones vecinales y hogueras privadas autorizadas en distintos puntos de la Isla.
Hogueras de San Juan en el sur de Tenerife
En Santiago del Teide, la fiesta se concentrará en la playa de Puerto de Santiago, donde los actos comenzarán a las 19.00 horas. La programación incluye sesiones de varios DJ y una actividad de zumba con Pierre hasta la 01.00 horas. La quema de la hoguera está prevista para las 22.00 horas y estará acompañada de una exhibición pirotécnica. La jornada culminará a medianoche con una gran traca de fuegos artificiales.
Granadilla de Abona celebrará la Noche de San Juan en dos puntos: la playa central de El Médano y la playa grande de Los Abrigos. Las actividades arrancarán a partir de las 18.30 horas, con pasacalles de las comparsas y batucadas municipales Kuliquitacas del Sur, Guajeiros y Aborasau por las calles de ambos núcleos costeros. En la plaza central de El Médano actuarán DJ Fabrizio Salgado, DJ Javi Plasencia y Los Vándalos hasta las 00.00 horas. El Ayuntamiento ha reforzado además el transporte público con Titsa para evitar el colapso de tráfico.
En Arona, la playa de Los Cristianos será uno de los grandes focos de la noche, con batucadas, pasacalles y conciertos. Según el decreto municipal, las hogueras podrán prenderse entre las 20.00 horas de hoy y la 01.00 horas de mañana. No se permitirán hogueras en playas, espacios públicos ni espacios naturales protegidos, salvo las organizadas por el propio Ayuntamiento. En espacios privados autorizados, el fuego no podrá superar los tres metros de altura y diámetro y deberá mantener una distancia mínima de seguridad de 100 metros respecto a edificios, líneas aéreas, mobiliario urbano, vehículos u otras hogueras.
El municipio contará también con actividad en la playa de Las Galletas y en la urbanización Virgen del Carmen, en Guargacho, donde los vecinos prenderán su hoguera junto al polideportivo. Arona figura entre los municipios con mayor número de hogueras autorizadas de Tenerife, con 32 celebraciones privadas entre Los Cristianos, Las Galletas y Guargacho.
En Arico, la festividad estará presente en la Villa de Arico y en Las Arenas, coincidiendo con las fiestas patronales de San Juan Bautista. Además, habrá hogueras censadas de carácter privado. La celebración se trasladará también a la costa, con la tradicional hoguera junto al mar en la playa de Las Eras.
Fasnia tendrá precisamente en la playa de Las Eras su principal punto de encuentro. La programación comenzará a las 20.00 horas con música ambiente y la apertura del quiosco de la playa. A las 22.00 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera.
En Guía de Isora, la única hoguera autorizada se ubicará en Playa de San Juan, coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad. La zona contará con actividad musical y ambiente festivo durante toda la noche.
Candelaria, Santa Cruz y La Laguna
En Candelaria, la costa de la Villa Mariana volverá a ser protagonista. Las principales hogueras estarán situadas en Playa de La Viuda, Las Caletillas y Punta Larga. La celebración más destacada tendrá lugar en La Viuda, donde a partir de las 22.00 horas actuará Marco El Pachanga.
Santa Cruz de Tenerife contará con dos grandes focos festivos. En Los Charcos de Valleseco, la programación comenzará a las 16.00 horas con actividades juveniles, talleres, hinchables acuáticos y food trucks. La música correrá a cargo de Iván Cacú y su Orquesta, Son Canari, La Maquinaria Band y La Sabrosa hasta las 00.30 horas.
Además, el barrio de San Juan de Acorán celebrará su propia fiesta. La programación arrancará a las 19.00 horas con la actuación de la Orquesta Tropin. El encendido de la hoguera tendrá lugar a las 21.00 horas y media hora después continuará la verbena con David Pérez.
En La Laguna, habrá actividades en la Urbanización Padre Anchieta, el barrio de San Juan, la Urbanización Aguere, La Punta y Bajamar. En La Punta, los actos comenzarán a las 18.00 horas con una misa en honor de San Juan Bautista cantada por la rondalla de mayores de Punta Hidalgo, seguida de paseo romero y bengalas de fuego frío a las 22.00 horas.
La Asociación de Vecinos Aguere, Acaymo y Las Cañas celebrará la vigésima segunda edición de sus fiestas de San Juan con una reunión de confraternidad desde las 18.00 horas, actuación de la parranda Las Mercedes, degustación de paella, música de la Orquesta Nueva Latina y encendido de la hoguera a las 21.30 horas. En la plaza de San Juan, desde las 20.30 horas, habrá paseo del haragán con acompañamiento musical y paellada. En Bajamar, la Asociación del Club de Pensionistas Isogue celebrará una fiesta por San Juan a las 22.00 horas.
Puerto de la Cruz, Garachico y San Juan de la Rambla
Puerto de la Cruz volverá a protagonizar una de las grandes celebraciones de San Juan en Canarias. Los actos comenzarán a las 18.30 horas con el tradicional paseo del muñeco de San Juan desde el Mercado Municipal hasta Playa Jardín, por primera vez desde su reapertura en junio de 2025.
El encendido de la hoguera está previsto para las 22.00 horas. Antes actuará Caracolas, a las 21.00 horas, y después será el turno de Jeita, a las 23.00 horas, y La Chalana, a la 01.00 horas, con su tributo a Maná. La ciudad mantiene además dos de sus tradiciones más emblemáticas: el enrame de los chorros históricos y el Baño de las Cabras, que se celebrará en la mañana del 24 de junio.
En Garachico, este año solo estarán autorizadas dos hogueras: una en La Caleta de Interián y otra en El Muelle de Garachico. En este último espacio habrá música ambiente durante toda la velada y se mantendrá la tradición del baño de medianoche.
San Juan de la Rambla volverá a ser uno de los referentes de esta festividad en Tenerife. La víspera tendrá lugar el tradicional Resonar del Bucio, con la bajada de participantes portando antorchas y haciendo sonar caracolas marinas desde el Risco del Mazapé. Al día siguiente se celebrará el espectacular Encendido del Risco del Mazapé, una de las imágenes más llamativas de las fiestas populares de Canarias, seguido por un concierto de Los Cantadores.
Tacoronte y Tegueste
En Tacoronte, el barrio de San Juan Bautista albergará la única hoguera autorizada del municipio. La jornada festiva comenzará a las 19.30 horas con una eucaristía y posterior procesión acompañada por la Banda Santa Cecilia. La celebración continuará en el parque Fray Diego con la actuación de la Parranda Los Desconocidos, un brindis popular y varios espectáculos pirotécnicos.
En Tegueste, la Concejalía de Turismo ha organizado, previa inscripción, una ruta especial de San Juan que combina senderismo, gastronomía y tradición. La actividad incluye una caminata guiada, el encendido de una hoguera y una degustación de papas, piñas y costillas.
Seguridad durante la noche de San Juan en Tenerife
El Cabildo de Tenerife recuerda que las hogueras están prohibidas con carácter general en las zonas de riesgo forestal, salvo autorizaciones excepcionales. Tampoco se podrán quemar neumáticos, plásticos, muebles barnizados ni cualquier material que genere gases contaminantes o riesgo de explosión.
El fuego deberá mantenerse alejado de viviendas, tendidos eléctricos y zonas de vegetación. Además, los organizadores tienen la obligación de comunicar previamente la celebración a sus respectivos ayuntamientos.
Para velar por el cumplimiento de estas medidas, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, las Brigadas Forestales, los bomberos voluntarios y los servicios de Protección Civil desplegarán durante la noche del 23 de junio un operativo especial integrado por más de 150 efectivos.