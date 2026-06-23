El litoral del sur de Tenerife enciende sus hogueras en la Noche de San Juan

La costa del sur de Tenerife volverá a convertirse en un rosario de fuego la tarde-noche de hoy, durante la celebración de la Noche de San Juan. De Santiago del Teide a Arico, varios ayuntamientos han programado hogueras, pasacalles, batucadas y música en directo para celebrar esta festividad, la cita que la tradición asocia al solsticio de verano y en la que se invita a quemar lo viejo y entrar al verano con fuerza.
En Santiago del Teide, la fiesta se concentra en la playa de Puerto de Santiago, donde los actos arrancarán a partir de las 19.00 horas. El Ayuntamiento ha preparado una programación lúdica que combinará sesiones de varios dj y zumba con Pierre desde esa hora y hasta la 01.00.
La quema de la hoguera está prevista para las 22.00 horas, acompañada de una exhibición pirotécnica. Granadilla de Abona desdoblará su celebración en dos hogueras, una en la playa central de El Médano y otra en la playa grande de Los Abrigos. El Consistorio ha organizado actividades en ambos núcleos costeros a partir de las 18.30 horas, con los pasacalles de las comparsas y batucadas municipales Kuliquitacas del Sur, Guajeiros y Aborasau recorriendo las calles de los dos pueblos. El broche musical lo pondrá la plaza central de El Médano, con las sesiones de DJ Fabrizio Salgado, DJ Javi Plasencia y Los Vándalos hasta las 00.00 horas. El Ayuntamiento ha reforzado además el transporte público con Titsa para evitar el colapso de tráfico.
Los Cristianos
En Arona, uno de los grandes focos del Sur, la playa de Los Cristianos celebrará con batucadas, pasacalles y conciertos una de las noches más concurridas del calendario. Según el decreto municipal, las hogueras podrán prenderse entre las 20.00 horas de hoy y la 01.00 de mañana. No se permitirán hogueras en playas, espacios públicos ni espacios naturales protegidos, salvo las organizadas por el propio Ayuntamiento. En los espacios privados autorizados, el fuego no podrá superar los tres metros de altura y diámetro y deberá mantener una distancia mínima de seguridad de 100 metros respecto a edificios, líneas aéreas de servicios, mobiliario urbano, vehículos u otras hogueras.
El municipio sumará también el encendido de la playa de Las Galletas. En la urbanización Virgen del Carmen, en Guargacho, serán los vecinos quienes prendan su hoguera junto al polideportivo. La nómina sureña la completa Arico, donde San Juan regresa a la playa de Las Eras con hoguera junto al mar.