Un instituto canario recibe un premio nacional al unir a jóvenes y mayores: “La educación artística transforma vidas”

El proyecto socioeducativo intergeneracional ‘Vidas Cruzadas’, impulsado por el Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido distinguido con una Mención Honorífica en la categoría de Promoción del Aprendizaje Esencial de los Premios Nacionales de Educación, otorgados por la entidad La Betweien, en una ceremonia celebrada en Madrid.
El proyecto, desarrollado desde hace cinco años bajo la coordinación de la profesora Elia Padrón Quintero, del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, busca el fomento del aprendizaje, la convivencia y la creación artística a partir del encuentro entre jóvenes estudiantes y personas mayores.
Para ello, según ha informado la Consejería regional de Educación en nota de prensa, reúne al alumnado de primero de Bachillerato de Artes Escénicas y de Diversificación Curricular con las personas usuarias del Centro Sociosanitario El Pino para construir experiencias de aprendizaje compartido a partir de la memoria, los recuerdos y las vivencias personales.
Esta propuesta, explican, se articula a través de las denominadas ‘bibliotecas vivas’, espacios de encuentro en los que las personas mayores comparten sus historias de vida con el alumnado. Y, a partir de estos testimonios, los estudiantes desarrollan un proceso de investigación, escritura y creación escénica que culmina en la puesta en escena de obras inspiradas en relatos reales.
Al respecto, apuntan que el jurado de los Premios Nacionales de Educación ha valorado especialmente la capacidad de ‘Vidas Cruzadas’ para convertir la educación artística en una herramienta de transformación social, favoreciendo el desarrollo de competencias comunicativas, creativas y emocionales, así como valores vinculados a la empatía, la escucha activa, el respeto y la solidaridad.
La iniciativa constituye, además, un ejemplo de colaboración entre instituciones educativas y sociosanitarias, fortaleciendo los vínculos entre generaciones y contribuyendo a preservar la memoria colectiva a través de experiencias de aprendizaje significativo.
Al concluir el trabajo desarrollado durante este curso académico, el proyecto presentará este 16 de junio la obra ‘La esperanza me mantiene’, inspirada en el poemario del escritor canario Pedro García Cabrera.
La representación tendrá lugar en el salón de actos del Centro Sociosanitario El Pino, con funciones programadas a las 11.30 y a las 18.00 horas. Esta distinción nacional permite al IES Pérez Galdós consolida una trayectoria educativa basada en la innovación pedagógica, el compromiso social y el valor de las artes escénicas como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva de conocimiento.