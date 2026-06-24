Jaka Lakovic, nuevo entrenador de La Laguna Tenerife: “Tengo una ilusión enorme por defender estos colores”

Jaka Lakovic ya ejerce como entrenador de La Laguna Tenerife. El esloveno, en su presentación como nuevo técnico aurinegro, señaló que está “preparado” para asumir “el gran reto” que es dirigir al CB Canarias: “Vengo con las ideas muy claras, con la intención de poner toda mi energía porque tengo una enorme ilusión por defender estos colores”.
“Quiero agradecer al presidente, la directiva y el club la confianza para asumir el liderazgo del grupo. Es importante y lo asumo con gran responsabilidad, trabajaremos con compromiso y mucha energía”, dijo el esloveno.
El técnico reconoció que “nunca” pensó en dirigir al CB Canarias, pero que es “una gran oportunidad, un gran club y una gran afición” a la que va a defender a partir de ahora: “Estoy encantado de toda la gente que he conocido hasta el momento en este equipo”.
Cuestinado por la participación en Eurocup, indicó que se verá “mucha diferencia” en cuanto al formato: “La primera parte de la temporada estará llena de partidos. Tenemos mucha experiencia sobre lo que es jugar en Europa y en ACB, recorriendo distancias muy largas, pero estaremos preparados”.
Jaka Lakovic y la continuidad de la plantilla
Cuestionado por la continuidad de la plantilla, reconoció que están “en pleno proceso” de análisis, aunque en este punto fue Aniano Cabrera el número de jugadores que, tras finalizar contrato, puedan seguir: “No podemos perder la esencia del grupo, retocando algunas posiciones. Queremos una plantilla de, al menos, 13 jugadores. El 14 sería Giedraitis, por su lesión. Sastre, jaime, Tim, Van Beck, Gio y Rokas tienen contrato. Hya jugadores con opción sobre ellos como Bruno y Fran. Finalizan Marce, Héctor y el resto. De los que finalizan contrato tenemos que ver cuáles encajan partiendo en la necesidad de mantener una estrucutra sólida, que es lo que nos ha dado el éxito”.
Sobre Huertas, reconoció que le gustaría que “liderara el proyecto” sin desvelar más datos acerca de la posible continuidad del astro brasileño: “Hablé con Marce en varias ocasiones de muchas cosas y hemos sentido que hablamos el mismo idioma, seguimos en un proceso de construir cosas buenas. Creo que necesitamos el compromiso de todos, trabajo diario y ambición, algo que ha demostrado esta plantilla”.
Profundizando en el mercado, Jaka Lakovic indicó que “necesitamos un alero, un base-escolta y un pívot”, pero admitiendo que hay “muchos nombres” en el mercado: “Lo más importante es que el jugador quiera estar en este equipo”.
El esloveno se mostró centrado en “empezar bien la temporada, luego poder entrar en play off de Eurocup para mirar en Copa y play off”, todo ello apoyado en una pretemporada que arrancará el 16 de agosto: “Vamos a planear cinco o seis partidos amistosos, algunos confirmados, pero otros no. Necesitamos preparar bien este inicio de temporada, porque el calendario estará muy cargado de compromisos”.
Admitió que existe “cierta presión” por mantener el nivel, algo que consideró “positivo” por poder estar más centrados en el día a día. “Es algo que nos hace mejores, porque trabajas más concentrado y con mayor responsabilidad”.
Aniano Cabrera, presidente del club, recalcó que han encontrado “lo necesario para continuar este proyecto sólido y sostenible”, algo importante: “El trabajo colectivo es lo que da éxitos. Trabajaremos conjuntamente para lograr los objetivos. Jaka es aire fresco y esperanzador. Estamos con una ilusión tremenda para empezar cuanto antes”.
Además, dijo que el esloveno fue “valiente” siendo “exquisito” en todo momento: “Me dijo que una de las referencias fue Oliver Stevic. Congeniamos desde el primer momento, desde la primera reunión, que fue telemática. A partir de ahí el contacto fue continuo y siempre tuvo ganas de venir con la intención de aprotarnos una energía necesaria. Debemos recargar energías para cumplir los objetivos”.
Además, dijo que “el acuerdo de salida de Txus es ventajoso” rumbo a Unicaja: “Nosotros defendemos los intereses del Canarias. Hay una cantidad económica cobrada ya que quedará reflejada cuando presentemos las cuentas y, además, iremos a jugar su torneo, que es una gran posibilidad”.