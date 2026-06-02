‘Just Lío’ eleva el tardeo sobre la playa de El Camisón

Seamos sinceros: el cuerpo pide adelantar el fin de semana. Al terminar la jornada de un jueves, lo único que apetece es una mesa al sol, una copa bien servida y música que limpie la cabeza. Pero en el sur de Tenerife sabemos cómo funcionan estas cosas. Alguien dice “vamos a tomar la última antes de volver”, el DJ sube un punto el ritmo, el atardecer se presenta frente a la playa de El Camisón y, de repente, la tarde se transforma por completo.
A ese arte de dejarse llevar, de conectar con la buena energía y exprimir el momento es a lo que han bautizado como Just Lío. Olviden los conceptos genéricos de sunset experience convencionales.
El arte de la transición junto al mar
Just Lío nace para ofrecer una alternativa sofisticada al ocio nocturno tradicional. El ritual arranca cada jueves a las 17:00 horas. Mientras el sol empieza a caer, la terraza funciona como el perfecto afterwork costero. La propuesta de coctelería de autor y las sesiones con dj en directo se encargan de poner los cimientos de la tarde.
Sin embargo, la magia ocurre en la transición. A medida que el cielo cambia de color, el ritmo del DJ se vuelve más profundo, más magnético. Y es ahí, entre trago y trago, donde la copa tranquila evoluciona, el espacio se activa y, cuando se quieren dar cuenta, están bailando con el mar de fondo. Entraron para desconectar y acabaron en medio del mejor ambiente de la isla.
El nuevo epicentro del tardeo premium
Detrás de este concepto está el sello de Spring Hotels, pero con un espíritu libre y provocador. Es el punto de encuentro donde los residentes que salen de sus despachos se mezclan con los viajeros premium que buscan sentir dónde están pasando las cosas de verdad en Tenerife. Aquí no se viene simplemente a ver pasar las horas; se viene a activar el fin de semana antes que el resto.
Así que ya saben. Si lo que buscan es un fondo musical plano mientras miran el móvil, este no es su sitio. Pero si están dispuestos a que el jueves les sorprenda, suban las escaleras de Palapa. Es hora de armar un buen lío.