cultura

La artista Teresa Correa imparte el sábado en TEA el taller ‘Dar presencia’

La iniciativa, inscrita en el programa 'La Plaza', se adentra en el depósito conjunto del MUNA y el centro de arte contemporáneo para proponer una mirada activa que trascienda la visita
El taller se desarrolla este sábado entre las 11.00 y las 19.00 horas. / DA
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La fotógrafa y artista visual Teresa Correa (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) imparte este sábado, 6 de junio (de 11.00 a 19.00 horas), en TEA Tenerife Espacio de las Artes Dar presencia: Cuerpos ocupando el archivo, un taller que aprovecha la singularidad espacial y temporal del depósito conjunto del MUNA y TEA. Partiendo de que conservar sin cuestionar puede perpetuar silencios históricos, se propone una mirada activa que trascienda la visita contemplativa.

A través de una visita guiada ofrecida por el personal de ambas instituciones a sus depósitos, para entender su contexto, limitaciones y posibilidades, se explorarán estos lugares donde conviven patrimonio natural, prehistórico y arte contemporáneo; espacios donde queda mucho por nombrar y que escapan a la domesticación de la cartela curatorial.

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Las personas interesadas en formar parte de este taller gratuito del programa La Plaza tienen que inscribirse previamente enviando un correo electrónico a laplaza.tallerestea@gmail.com, indicando nombre completo, DNI/ NIE/ otros y número de teléfono. Es imprescindible la participación durante toda su duración.

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