Ya hay fecha para el primer enfrentamiento entre La Laguna Tenerife y Txus Vidorreta

La Laguna Tenerife y Txus Vidorreta se verán las caras muy pronto. El que fuera técnico aruinegro, ahora en Unicaja Málaga, se verá las caras con su anterior equipo en septiembre, con la disputa del XV Torneo Costa del Sol.
Durante el acto de presentación de Vidorreta como nuevo técnico de Unicaja, el vasco recalcó que con Casademont Zaragoza “no hay nada” en relación a un posible preacuerdo. Además, Antonio Jesús López Nieto, presidente de los andaluces, indicó que sí existe una compensación económica por la salida de Vidorreta del CB Canarias al Unicaja: “La había para varios clubes, los cuatro de Euroliga, además de nosotros”.
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