El menú canario que triunfó en Mónaco llega a Tenerife: dónde probarlo

Alberto González Margallo, chef del restaurante San Sebastián 57, replicará en las próximas semanas el menú que presentó el pasado sábado en una cena de gala en el restaurante Café de París de Mónaco, que en principio estaba previsto que presidiera Alberto II de Mónaco, pero que al final excusó su asistencia. El motivo de este encuentro era celebrar el 150 aniversario de la Misión Diplomática de Mónaco en España, con varios eventos que organizó la Embajada de ese país, en estrecha colaboración con la Dirección de Asuntos Culturales del Principado de Mónaco.
Alberto González ha querido expresar su agradecimiento a la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, quien fue la persona que eligió al chef y a su restaurante, San Sebastián 57, para representar a nuestro país en esta cena de gran importancia para ambos estados.
Al acto sí asistió una importante representación del Consejo de Gobierno, así como de la vida civil, social y económica de este pequeño estado independiente.
Alberto Gonzalez Margallo, que ya se encuentra de nuevo al frente de San Sebastián 57, sito en la avenida del mismo nombre, cerca de la Recova en Santa Cruz, ha explicado a DIARIO DE AVISOS que la cena de gala fue todo un éxito donde estuvo presente el producto canario, sobre todo las papas, que aclamaron los comensales y que acompañaron de un mojo que elaboró el chef.
González Margarllo destaca la minuciosidad de la elaboración del menú que gestionó con otro gran profesional como es Víctor Marion, chef ejecutivo del Café de París, un restaurante de lujo que da la abrumadora cifra de 1.000 cubiertos diarios, en un horario de 13 horas a una de la madrugada. Una brasserie parisina en territorio mediterráneo donde celebridades y artistas, monegascos y visitantes disfrutan reuniéndose a cualquier hora del día, para compartir momentos especiales y saborear su arte de vivir, ya sea con un café, un dulce o una comida.
La cena comenzó con una selección de jamón ibérico de bellota y otra de quesos procedentes de las islas de Fuerteventura, El Hierro y de Tenerife, un producto que siempre es admirado en el extranjero.
A continuación elaboró una ensaladilla de papa negra, que acompañó con cangrejo real, uno de los platos que funcionan con bastante éxito en su restaurante de San Sebastián 57.
El siguiente pase fue un gazpacho, elaborado con papaya de Buenavista del Norte, y que acompañó con bogavante cocido, crudité y emulsión de pepino, flor de ajo y aceite de la varietal arbequina del Sur de Tenerife.
El plato fuerte fue el cochinillo, no encontró de raza negra tinerfeña y llevó uno segoviano, que sirve con un puré de manzana y zanahoria y, cómo no, papas, arrugadas previamente en su restaurante, con mojo, que fue muy elogiado.
De postre un propuesta de Príncipe de Alberto, homenaje al príncipe soberano, que refleja la celebración del 150 aniversario, al que tuvo que realizar alguna modificación con una gelatina de café y una crema de café y ron.
Los vinos degustados en la cena correspondieron a las bodegas Viñátiigo Emsamblaje blanco (Tenerife), un malvasía de bodegas Bermejo (Lanzarote), un blanco seco de Yaiza (Lanzarote), un blanco de Viña Frontera Louis Goudard (El Hierro) y Paisaje de las Islas Naturalmente dulce (Tenerife).
Acompañaron en esta expedición gastronómica a Alberto González, dos miembros de su equipo José Francisco Plaza y Lucía Mendoza, y el socio propietario de San Sebastián 57, Francico Doblas, imprescindibles en la celebración del evento.
Han colaborado GMR de Canarias, Cabildo de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.