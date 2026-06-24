Evacúan de urgencia a una mujer desde la playa de Las Canteras: está en estado crítico

Una mujer de 67 años se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tras haber sido recuperada de una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Canteras, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El incidente se registró a las 16:26 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta. En dicha comunicación se informaba de que una mujer requería asistencia sanitaria urgente mientras se localizaba en el citado espacio costero.
De forma inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios para atender la situación. Al lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una de soporte vital básico y otra medicalizada—, así como patrullas de la Policía Local.
Los primeros en intervenir fueron los efectivos del Servicio de Salvamento en Playas, quienes constataron de manera inicial que la afectada se encontraba sin constantes vitales a causa de una parada cardiorrespiratoria. Sin dilación, este personal comenzó a practicar las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar en la misma arena.
A su llegada, el personal médico del SUC asumió la intervención y continuó con la aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar, alternando técnicas básicas y avanzadas. Gracias a esta intervención coordinada, los profesionales sanitarios lograron recuperar el pulso de la paciente.
Una vez que la mujer fue estabilizada en el lugar del suceso, se procedió a su evacuación. El traslado se realizó en una ambulancia medicalizada del SUC con destino al centro hospitalario de referencia en la isla.
Durante todo el trayecto hacia el centro médico, la Policía Local escoltó el recorrido del vehículo sanitario para asegurar un traslado rápido y seguro, colaborando activamente con el resto de los servicios de emergencia implicados en el dispositivo.