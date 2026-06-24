Aparatoso accidente en Santa Cruz: vuelca con su coche y queda atrapado dentro

Un aparatoso y grave accidente en Santa Cruz ha quebrado por completo la normalidad circulatoria de este miércoles en pleno corazón de la capital tinerfeña. Un turismo ha quedado totalmente volcado sobre la calzada en las Ramblas de Santa Cruz, concretamente en las inmediaciones de la emblemática Plaza de Toros. El fuerte impacto y la posición en la que terminó el coche han dejado, al menos, a una persona atrapada en el interior del habitáculo, lo que obligó a activar un despliegue de emergencia masivo.
El siniestro se produjo a media mañana en una de las arterias más transitadas de Tenerife, generando de inmediato una gran expectación y retenciones kilométricas que afectan tanto a los accesos al centro como a las vías transversales.
Caos por el accidente en Santa Cruz y movilización de los bomberos
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, el vuelco se desencadenó tras una colisión previa entre dos automóviles que circulaban por el mismo tramo de las Ramblas. Por causas que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ya se encuentra investigando, uno de los turismos implicados perdió el control de manera violenta tras el choque inicial, impactando contra los elementos de la vía y terminando volcado de forma aparatosa sobre el asfalto.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió múltiples alertas de conductores y peatones que presenciaron el impacto. Los testigos alertaban de la espectacularidad del vuelco y, de manera crucial, de que uno de los ocupantes no podía abandonar el vehículo por sus propios medios debido a la deformación de la carrocería.
De inmediato, el 1-1-2 activó un importante dispositivo asistencial. Hasta el punto del accidente en Santa Cruz se desplazaron varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), patrullas de la Policía Local y unidades de Protección Civil.
Atrapados en las Ramblas y cortes de tráfico en la capital
La prioridad absoluta de las dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife al llegar al lugar de la Plaza de Toros ha sido la estabilización del vehículo volcado para garantizar la seguridad tanto de la víctima como de los propios rescatadores. Los efectivos técnicos iniciaron con urgencia las maniobras de excarcelación utilizando herramientas de corte hidráulico para abrir un hueco seguro en el habitáculo y liberar a la persona atrapada.
Paralelamente, el personal sanitario del SUC desplegado en las Ramblas preparó el material de soporte vital para realizar una primera valoración médica en el mismo lugar del vuelco generalizado. Una vez que los bomberos logren extraer al afectado, este será estabilizado en la ambulancia y trasladado de manera inmediata al centro hospitalario de referencia en la isla.
La Policía Local procedió al corte inmediato de los carriles afectados en las Ramblas de Santa Cruz para facilitar el libre movimiento y estacionamiento de los camiones de bomberos y las ambulancias. Esta medida, indispensable para la seguridad vial, ha provocado un colapso notable en el accidente en Santa Cruz, con desvíos provisionales hacia calles secundarias que ya registran una alta densidad de vehículos en esta jornada de miércoles.
Las autoridades municipales recomiendan activamente a todos los conductores que tengan previsto circular por el centro de la capital que utilicen vías alternativas, como la Avenida Marítima o los accesos por la TF-5, para evitar quedar retenidos en el entorno de la Plaza de Toros. El personal de limpieza de carreteras del Ayuntamiento capitalino también se encuentra en prealerta para proceder a la retirada de los restos de cristales, plásticos y líquidos inflamables que han quedado esparcidos por la calzada una vez que se retiren los coches siniestrados por las grúas.
Se espera que la normalidad en el tráfico se recupere de manera progresiva a lo largo de las próximas horas, una vez concluyan las labores de rescate, la correspondiente investigación de los agentes de atestados para esclarecer las responsabilidades del choque y el reacondicionamiento completo de la vía pública.