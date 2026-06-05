Nuria Fergó visita ‘Una mala noche’ de música, humor y sorpresas este domingo

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, que recibe como invitada especial a Nuria Fergó, reconocida cantante y actriz española que se dio a conocer en 2001 como finalista de la primera edición de Operación Triunfo.
A lo largo de sus 25 años de trayectoria profesional, Nuria Fergó ha consolidado una carrera musical caracterizada por la fusión del pop con géneros como el flamenco, la copla y las rancheras, en una trayectoria marcada por la versatilidad y la conexión con el público. La artista ofrecerá una actuación musical en el escenario del programa.
Junto a Aarón Gómez, Una mala noche contará además con Carmen Cabeza, Carlos Pedrós y Roberto Kamphoff, así como con la colaboración especial de los actores Adri & Rod con sus personajes. Entre humor, actualidad y mirada crítica, esta entrega girará en torno al leitmotiv Lo que no está escrito, en una noche en la que la música, el entretenimiento y las sorpresas volverán a compartir escenario para despedir la semana con una sonrisa.