HiperDino busca personal para verano: lanza más de 80 ofertas de empleo en Canarias

La cadena de supermercados HiperDino reforzará su plantilla este verano, para lo que lanzará en los próximos días la primera ronda de su campaña de contratación estival para cubrir 83 vacantes de diferentes perfiles a partir del 1 de julio.
Como ha informado la empresa en un comunicado, esta primera fase de contratación incluye la empleabilidad de 83 personas, de perfiles variados, como carniceros, pescaderos, reponedores, o personal auxiliar de tienda, para reforzar todas las secciones de sus supermercados.
El responsable de talento de HiperDino en Canarias y Baleares, Alberto Sosa, ha señalado que la cadena de alimentación, “un año más, se plantea un verano garantizando un servicio de calidad a sus clientes y, para ello, es fundamental contar con la plantilla necesaria para que esto sea posible”.
Las ofertas de empleo de esta primera fase de contratación dentro de la campaña de verano serán para 51 tiendas, de las 293 que tiene HiperDino, y en las islas de Gran Canaria; Lanzarote; Tenerife y Fuerteventura.
Sobre cómo acceder a dichas ofertas, Sosa ha detallado que las personas interesadas pueden inscribirse a través del portal de empleo de HiperDino.
Además, ha dicho, dentro de la estrategia de captación de talento del departamento de Recursos Humanos de HiperDino, este miércoles la cadena de tiendas organizará en el Hotel El Mirador, en Fuerteventura, una jornada de empleo que se desarrollará de 09.00 a 17.00 horas con inscripción gratuita.
Con esta feria, HiperDino “pretende informar del enorme abanico de posibilidades de empleabilidad que ofrece”.