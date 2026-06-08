Una de las noticias más esperadas por los opositores y demandantes de trabajo en el archipiélago se ha hecho oficial. Las opciones para conseguir empleo Santa Cruz Tenerife han recibido un impulso definitivo tras la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la última resolución del consistorio capitalino. Esta medida administrativa abre de forma inmediata el proceso para incorporar a decenas de profesionales a la estructura laboral del municipio a través de un sistema ágil.
La convocatoria, que lleva la firma oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con fecha del 29 de mayo de 2026, remite de forma directa a las directrices normativas reguladas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 64. Al haberse completado el trámite de publicidad estatal, la maquinaria administrativa se pone en marcha, otorgando validez legal al calendario de recepción de candidaturas.
Desglose de plazas de empleo Santa Cruz Tenerife
El proceso selectivo se ha estructurado para reforzar áreas clave de la atención ciudadana y la gestión interna del consistorio. En total, se tramita la provisión de 38 puestos de trabajo encuadrados de forma estricta dentro de la escala de Administración General, específicamente en la subescala Auxiliar. La distribución interna de las plazas vacantes se compone de la siguiente manera:
- 24 plazas destinadas a la categoría de Auxiliar Administrativo/a.
- 8 plazas orientadas al puesto de Informador/a Gestor/a.
- 5 plazas reservadas para Auxiliar Administrativo/a adscrito a las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro.
- 1 plaza de carácter técnico para las funciones de Informador/a Gestor/a Supervisor/a.
A diferencia de las oposiciones tradicionales marcadas por exámenes de desarrollo o test eliminatorios, el Ayuntamiento capitalino ha determinado que el procedimiento de selección se efectúe mediante el sistema de concurso. Esto significa que los técnicos de recursos humanos evaluarán de forma exclusiva los méritos académicos, la experiencia laboral previa y los cursos de formación baremables que los aspirantes logren acreditar debidamente en tiempo y forma, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
Calendario oficial y plazos de solicitud para el Ayuntamiento
El factor tiempo será determinante para todos aquellos que deseen optar a estos puestos públicos. El BOE estipula de forma clara que el plazo improrrogable para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles. Este cómputo se inicia de forma matemática a partir del día siguiente al de la inserción de la resolución en el diario oficial del Estado.
Dado que la publicación estatal se ha materializado este lunes 8 de junio, el periodo hábil de inscripción arranca de manera oficial este martes 9 de junio. Los expertos en orientación laboral recomiendan recopilar la documentación de inmediato, ya que los días hábiles descartan los fines de semana y festivos, dejando una ventana de actuación estrecha para formalizar los expedientes de forma telemática o presencial.
Las personas que decidan participar en este concurso de méritos deberán acudir a las plataformas oficiales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para desgranar los requisitos específicos de titulación mínima, tasas administrativas si las hubiera, y los formularios oficiales de inscripción. Asimismo, el consistorio ha recordado que todos los listados provisionales de admitidos, las puntuaciones del tribunal y los requerimientos de subsanación de errores se harán públicos siguiendo los canales informativos pautados en el documento regulador del BOP.