Una nueva oportunidad de estabilización laboral se abre en el archipiélago de forma inmediata. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado oficialmente este jueves, 4 de junio de 2026, la convocatoria para cubrir un total de 37 plazas de empleo Cabildo de Tenerife. Este proceso selectivo se gestionará mediante el sistema de concurso, lo que supone una vía directa y atractiva para los profesionales que buscan consolidar su carrera en la administración pública de Canarias sin pasar por una oposición tradicional.
La resolución administrativa, que viene avalada por la firma del director insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, Juan Manuel Santana Pérez, se remite de forma directa a las bases específicas publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 64. Con este paso burocrático se activa la maquinaria para la recepción de candidaturas en diversas áreas técnicas de la corporación.
¿Cuáles son las plazas de empleo Cabildo de Tenerife?
El desglose de los puestos ofertados por la administración insular abarca diferentes cualificaciones y perfiles profesionales de grado superior y medio. La distribución oficial de las vacantes queda fijada de la siguiente manera:
- 16 puestos de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas: integrados dentro de la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media.
- 10 puestos de Técnico/a de Grado Superior en Economía, Empleo y Desarrollo Local: pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales.
- 5 puestos de Ingeniero/a de Grado Superior en Infraestructuras Agrarias y Ambientales: adscritos a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior.
- 6 puestos de Técnico/a de Grado Superior en Prevención de Riesgos Laborales: encuadrados en la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior.
Esta variedad de perfiles busca reforzar áreas críticas del territorio insular, especialmente en lo relativo al desarrollo económico local, las infraestructuras del sector primario y la seguridad laboral dentro de la propia entidad pública.
Requisitos y plazo de inscripción para las oposiciones en Tenerife
El aspecto más crítico para los aspirantes es el estricto calendario que rige esta convocatoria. Al tratarse de una publicación en el BOE, el reloj empieza a contar de forma inmediata. Las personas interesadas en optar al empleo Cabildo de Tenerife disponen de un plazo de 15 días hábiles para formalizar y presentar sus solicitudes. Este periodo comienza a computar a partir del día siguiente hábil a la difusión del texto en el boletín estatal.
Al realizarse el proceso mediante el formato de concurso, la valoración de los méritos aportados por los candidatos —como la experiencia previa en puestos similares, la formación complementaria y los títulos académicos— será el factor determinante para la adjudicación de los puestos. Los futuros anuncios, listas de admitidos y las resoluciones de las distintas fases del proceso se harán públicos siguiendo los canales institucionales que se detallan en las bases del BOP.
Los profesionales que cumplan con los perfiles requeridos tienen ante sí una de las ventanas de empleo público más relevantes del año en la isla, marcada por el acceso directo a plazas funcionariales de alta cualificación.