Dávila defiende el plan director del Heliodoro y el PSOE la acusa de jugar con el tinerfeñismo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió ayer en el pleno insular el plan director de inversiones para la transformación del estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras que el PSOE, que había solicitado esta sesión extraordinaria, la acusó de “jugar con las ilusiones del tinerfeñismo, generar falsas expectativas y tener un problema de credibilidad”.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, recordó que el grupo de gobierno ya anunció, y no ejecutó, una remodelación integral para el centenario del CD Tenerife, que se celebró el pasado 2025, y ahora, después de tres años de mandato, presenta un plan que se alarga hasta 2040 y que de momento consiste en “infografías y vídeos”, puesto que ni siquiera está aprobado.
En cambio, Rosa Dávila defendió “la hoja de ruta” para esa reforma integral del estadio Heliodoro Rodríguez López, con un presupuesto estimado de entre 27 y 33 millones para sus dos primeras fases, que permitirán contar en 2030 con una instalación moderna.
Dávila insistió en que toda la estrategia se ha diseñado para compatibilizar las obras con la actividad habitual del estadio: “El Heliodoro debe seguir vivo mientras se transforma. No estamos hablando de una parcela vacía. Estamos hablando de la casa del CD Tenerife y de todos sus equipos, de un espacio de referencia para la afición, de un equipamiento que acoge partidos, eventos, trabajadores, medios de comunicación y miles de personas”.
En concreto, recordó, la primera fase de la reforma integral comenzará a partir de 2027 y tendrá una duración estimada de 18 meses. Las actuaciones previstas incluyen mejoras estructurales, renovación de instalaciones, nuevos videomarcadores, reforma de accesos, modernización de vestuarios y mejoras en la sala de prensa. Posteriormente, una segunda fase abordará la renovación de la envolvente exterior del estadio con el objetivo de convertirlo en un referente arquitectónico y urbano para la Islas.
A partir de esas dos primeras fases, se deberá decidir si el Heliodoro Rodríguez López seguirá siendo la sede definitiva del CD Tenerife o si la Isla apuesta por una nueva infraestructura deportiva, una decisión que debe tomarse desde el consenso. Por tanto, las actuaciones de mayor envergadura quedarán condicionadas a la decisión que se adopte sobre el futuro definitivo del recinto.
Dávila indicó que entre las posibilidades recogidas en el Plan Director en caso de que el CD Tenerife siga en el Heliodoro figuran la ampliación del aforo, la modificación de la cota del terreno de juego e intervenciones en el entorno urbano.
Asimismo, la presidenta insular denunció que el actual grupo de gobierno recibió el estadio en una situación de grave deterioro y acusó al anterior de haber dado por amortizado el recinto e incluso plantearse su venta. En este sentido, el vicepresidente insular, Lope Afonso, apuntó que “cuando llegamos en julio de 2023 nos encontramos el estadio sin título habilitante, desprendimientos en la cornisa exterior de la grada de San Sebastián, una necesidad de reparación urgente de la fontanería de la instalación, reparación de fugas en tuberías y en el césped, y asientos en mal estado”.
A este respecto, Afonso señaló que “en lo que va de mandato se han llevado a cabo un total de 36 actuaciones ya ejecutadas o tramitadas con una inversión de 10.300.000 euros”.
Mientras, el portavoz del PSOE criticó que el plan director llega “con retraso, sin un contenido plenamente definido, con decisiones sobre el futuro de la instalación sin concretar y en medio de un discurso cambiante” sobre el futuro del recinto por parte del equipo de gobierno.
Recordó también que durante los últimos años se había defendido públicamente que el Heliodoro no se vendería ni perdería su función principal, pero ahora, según indicó, se plantean distintos escenarios sobre su uso futuro.
El dirigente socialista rechazó, además, las críticas realizadas por el Gobierno insular a la gestión de anteriores mandatos y recordó que la necesidad de acometer actuaciones urgentes en el estadio era una realidad conocida desde hace años.
La presidenta ve compatible la reforma del estadio y un Tenerife Arena
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, afirmó ayer que la Isla “merece tener” un Tenerife Arena, por lo que entiende que su construcción es compatible con la reforma anunciada del estadio Heliodoro Rodríguez López. En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, comentó que este complejo, que se podría levantar en los terrenos de la antigua refinería, no se podrá acometer hasta después de 2030, y recordó que una vez que se firme el convenio con el Estado para la urbanización Puerto-Ciudad, se perderán las zonas portuarias donde ahora se realizan los conciertos multitudinarios.
“Con lo cual, hay que ir pensando ya con una visión a largo plazo dónde es posible ubicar ese Tenerife Arena”, apuntó, indicando que una isla con un millón de habitantes “perfectamente puede tener un lugar donde se puedan celebrar eventos deportivos, culturales y conciertos de gran magnitud”.