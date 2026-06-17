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Piden una paga extra para los policías de Santa Cruz encargados de la seguridad del papa León XIV

"Hablamos de servicios extraordinarios, modificaciones de turnos, disponibilidad permanente y dificultades de conciliación familiar", explica el delegado del CSIF en la Policía Local de Santa Cruz, Jesús Illada
El papa León XIV llena las calles de Santa Cruz de Tenerife en un día para la historia. | A.G.
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El delegado del CSIF en la Policía Local de Santa Cruz, Jesús Illada, ha presentado una solicitud a la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila, para que se conceda una productividad extraordinaria a los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad con motivo de la reciente visita del papa León XIV a la capital.

“El Ayuntamiento debe reconocer el esfuerzo realizado por los policías en este operativo especial. Hablamos de servicios extraordinarios, modificaciones de turnos, disponibilidad permanente y dificultades de conciliación familiar asumidas por los agentes para garantizar la seguridad ciudadana en dicha jornada”, indicó. Además, Illada destacó que “la Policía fue uno de los pocos servicios municipales operativos, cuando otros muchos permanecieron cerrados o desarrollaron la actividad por teletrabajo”.

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Por su parte, la concejala del área declinó ayer pronunciarse al respecto, aunque indicó que conocía la propuesta sindical.

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