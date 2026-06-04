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Pedro Sánchez acompañará al papa León XIV en el encuentro con migrantes en Gran Canaria

La cita se enmarca en la agenda del pontífice en Canarias, con el puerto de Arguineguín como uno de los puntos centrales de la visita
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV en el encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, el próximo jueves 11 de junio, a partir de las 11:40 horas.

La cita se enmarca en la agenda del pontífice en Canarias, con el puerto de Arguineguín como uno de los puntos centrales de la visita por su vinculación con la realidad migratoria del Archipiélago. Diversas informaciones sobre el viaje sitúan este acto dentro del recorrido de León XIV por España entre el 6 y el 12 de junio.

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Junto a Sánchez estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Recepción en la base aérea de Gando

Antes del encuentro en Arguineguín, el jefe del Ejecutivo recibirá al papa León XIV en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, a las 10:50 horas.

En esta recepción estarán también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La visita del pontífice a Canarias tendrá como uno de sus ejes la atención a la realidad migratoria en las Islas, con un acto en el sur de Gran Canaria en el que participarán personas migrantes y representantes de entidades y trabajadores vinculados a la acogida. Según la información avanzada por EFE, más de un millar de migrantes de Latinoamérica y África acompañarán al papa en Arguineguín

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