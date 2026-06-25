Canarias activa una red de emergencia en Venezuela para localizar a miles de isleños: “Hay mucho miedo y preocupación”

El Gobierno de Canarias ha activado un equipo de trabajo de emergencia para desplegar asistencia médica, ayudas de alimentos y alojamiento para las víctimas de los dos fuertes terremotos que han sacudido a Venezuela.
La prioridad absoluta del Ejecutivo regional en este momento es localizar a parte de los 55.000 canarios residentes en el país americano, especialmente en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por los seísmos y con las que se ha perdido la comunicación.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha comparecido este jueves tras las reuniones urgentes mantenidas por el presidente, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, con los cabildos (Fecai), ayuntamientos (Fecam) y portavoces del Parlamento de Canarias.
Cabello ha reconocido que la situación es de “mucho miedo y preocupación” ante la imposibilidad de contactar con residentes y representantes de las propias entidades isleñas.
Sin datos de víctimas canarias y dificultades de comunicación
El plan de contingencia se canaliza a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y las 22 entidades canarias radicadas en Venezuela, que según el portavoz constituyen “la mayor red existente sobre el territorio”.
A partir de este viernes, el Ejecutivo autonómico activará un programa social específico que mantendrá un servicio de consultorio médico, suministro de medicamentos y distribución de comida para los afectados.
Las comunicaciones dentro de Venezuela se encuentran gravemente afectadas por cortes de luz y problemas de acceso a internet y telefonía, lo que sumado a las réplicas del terremoto mantiene a la población en una situación de alerta.
“Las entidades nos han trasladado que han podido contactar con muchos de los canarios censados, pero aún falta información. No tenemos datos oficiales de víctimas canarias, pero sí personas con las que no logramos hablar y eso nos preocupa. Hay más dudas que certezas“, admitió Cabello.
Centros canarios como albergues
A pesar de que la tragedia se encuentra en una “fase temprana”, la red de centros isleños en Venezuela ya ha puesto a disposición del operativo sus instalaciones y espacios para que sirvan como soluciones alojativas de emergencia si fuera necesario.
Toda la ayuda se está coordinando de forma directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España —Clavijo ya ha contactado con el secretario de Estado, Diego Martínez— y la Fundación España Salud.
Por el momento, el Gobierno central va a enviar un vuelo a Caracas con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que la Unión Europea ya ha activado el mecanismo de Protección Civil.
El Ejecutivo canario se ha ofrecido formalmente al Estado para aportar equipamiento de emergencia o el suministro de material que resulte necesario en las próximas horas.
“Prudencia y paciencia”
El portavoz del Gobierno autonómico ha enviado un mensaje de “prudencia y paciencia” a los cerca de 90.000 venezolanos que residen en el Archipiélago, quienes están experimentando severas dificultades para comunicarse con sus familias debido al colapso de las redes en el país caribeño.
Cabello ha recordado que la vía más efectiva para obtener información contrastada es utilizar los números de contacto habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, compartidos en los perfiles oficiales del Gobierno de Canarias.
Para evaluar de forma transversal el avance de la situación sobre el terreno, el Ejecutivo canario celebrará este viernes a las 12:30 horas un Consejo de Gobierno extraordinario con todas las consejerías, donde se actualizará el diagnóstico de necesidades de la comunidad isleña afectada.