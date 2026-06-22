El PSOE llevará a pleno la “pésima gestión” de las urgencias hospitalarias en Canarias

El Grupo Parlamentario Socialista informó ayer de que llevará al pleno del Parlamento de Canarias de mañana, martes 23 y miércoles 24, distintas iniciativas, entre las que se encuentran los motivos por los que Canarias está batiendo récord turísticos pero con peores salarios y servicios públicos para la ciudadanía de las Islas, así como la “pésima gestión” por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) en las urgencias de los hospitales del Archipiélago y el empobrecimiento de la población ante el problema del acceso a la vivienda.
Los socialistas preguntarán a la consejera de Sanidad por su valoración respecto a la ya permanente situación, derivada de las “pésimas decisiones” adoptadas durante su gestión, a la que están sometidas las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), las cuales, “lejos de mejorar, sufren un incremento continuado de episodios de colapso, con cientos de pacientes en espera, muchos de ellos amontonados en los pasillos”.
“Lejos de mejorar, sufren un incremento continuado de episodios de colapso”
Asimismo, el Grupo Socialista preguntará a Presidencia del Gobierno qué está fallando para que Canarias, a pesar a registrar cifras récord de actividad turística, crecimiento económico y financiación pública, “continúe situándose entre las comunidades con salarios más bajos y un deterioro cada vez más evidente de sus servicios públicos”, y al vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos si considera importante que Canarias cumpla con sus mandatos legales.
Urgencias sociosanitarias
También se presenta otra pregunta a la Consejería de Bienestar Social por la negociación con los cabildos insulares para la aprobación del protocolo para la atención de las situaciones de urgencia sociosanitarias.
Otra pregunta estará dirigida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por los criterios que se están aplicando para acelerar las licitaciones de vivienda protegida, así como por las acciones que tienen previstas para la rehabilitación de la Playa de San Marcos en Icod de Los Vinos (Tenerife).