Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria distinguirá con la Medalla de Oro y los títulos de Hijos Predilectos e Hijas Predilectas e Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas a 16 personalidades e instituciones cuya labor está vinculada a la ciudad, entre ellos el cantante ‘Quevedo’.
En el 548.º aniversario de su fundación, el Ayuntamiento concederá estos reconocimientos en un acto institucional de entrega de Honores y Distinciones que se celebrará el próximo 23 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus, según informó en una nota.
El consistorio acordó en un pleno el pasado mayo otorgar ocho Medallas de Oro a entidades: el Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Bientratar; la Coral Cantata del Real Club Victoria, la Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC), Clipper, Astilleros Canarios (Astican) y la Asociación de Vecinos Artemi.
También, el cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo, recibirá la Medalla de Oro de la ciudad.
En la víspera de San Juan, se convertirán en Hijos Predilectos e Hijas Predilectas de Las Palmas de Gran Canaria el compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López; el futbolista Jonathan Viera Ramos; la bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz.
A título póstumo se concederá esta distinción a la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez.
Las Palmas de Gran Canaria sumará igualmente cuatro Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas, reconocimientos que serán para el físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino; el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Antonio Caminero Luna; la vicepresidenta de UNICEF Comité Canarias, Nereida Castro Martín y la catedrática de Educación Física Cecilia Dorado García (ULPGC).