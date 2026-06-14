Quevedo anuncia cuatro conciertos con su gira ‘El Baifo Tour’: entradas, fechas y preventa

El cantante canario Quevedo anuncia las fechas de su nueva gira musical titulada El Baifo Tour para el próximo año 2027. El artista confirma cuatro conciertos exclusivos en Madrid y Barcelona tras presentar su tercer disco de estudio. Las entradas Quevedo 2027 salen a la venta esta semana mediante un sistema de registro previo.
El regreso del intérprete grancanario a los escenarios genera una enorme expectación entre sus millones de seguidores. Esta serie de actuaciones representa la única oportunidad para disfrutar del directo del músico en la España peninsular.
Fechas confirmadas para los conciertos de Quevedo
La esperada gira de Quevedo cuenta con paradas exclusivas en las dos principales ciudades españolas. El artista arranca sus espectáculos en la capital del país durante la primavera, mientras que la segunda etapa se traslada a la costa mediterránea unos meses después.
Los días elegidos y los recintos seleccionados para las actuaciones son los siguientes:
- Madrid: Pabellón Movistar Arena, viernes 9 y sábado 10 de abril de 2027.
- Barcelona: Palau Sant Jordi, jueves 1 y viernes 2 de julio de 2027.
La promotora oficial descarta de forma definitiva la inclusión de otras localidades peninsulares en el recorrido de este año.
Cómo comprar las entradas para ver a Quevedo en 2027
Los compradores deben completar un proceso digital específico para adquirir las localidades de forma anticipada. El sistema requiere una inscripción obligatoria en la plataforma antes del lunes 15 de junio a las 15:00 horas. Los usuarios acceden a formularios diferentes según la provincia elegida para el evento: para Madrid a través de este enlace y para Barcelona, otro enlace.
La fase de preventa exclusiva arranca el martes 16 de junio a las 12:00 horas. La venta general para el resto de los aficionados comienza el jueves 18 de junio a la misma hora. Las autoridades recomiendan el registro temprano para evitar el colapso de los servidores informáticos.
Un videojuego interactivo para presentar El Baifo Tour
La revelación del itinerario llega acompañada de una campaña publicitaria muy original en entornos digitales. El artista estrena el pasado 10 de junio una aplicación interactiva titulada El Baifo está en casa. Los participantes manejan un pequeño animal caprino para esquivar diferentes elementos virtuales.
El término elegido para el título del recorrido rinde homenaje a las raíces canarias del popular intérprete urbano. La palabra hace referencia a las crías de cabra en el habla tradicional de las islas afortunadas. El diseño del proyecto musical mantiene una estrecha relación estética con la identidad cultural del archipiélago.
La comunidad de seguidores desbloquea la información del recorrido musical tras alcanzar el 100 % del progreso global. Las puntuaciones particulares conceden ventajas comerciales a los jugadores para la adquisición de los tiques. Los fans reciben notificaciones electrónicas con los resultados finales de la temporada.
Las Palmas de Gran Canaria reconoce este junio a Quevedo con la Medalla de Oro de la ciudad
Las Palmas de Gran Canaria distinguirá con la Medalla de Oro y los títulos de Hijos Predilectos e Hijas Predilectas e Hijos Adoptivos e Hijas Adoptivas a 16 personalidades e instituciones cuya labor está vinculada a la ciudad, entre ellos el cantante Quevedo.