¿Seguirá Emilio Navarro en el PP? “Está por ver”, dice el alcalde de Santiago del Teide

El futuro político de EMILIO NAVARRO, alcalde de Santiago del Teide desde hace 11 años, parece cada vez más lejos del PP.
El regidor y senador por Tenerife, que volverá a presentarse en 2027 para optar a su tercera mayoría absoluta, reconoce abiertamente que “está por ver” si lo hará o no bajo las siglas del PP (partido que llegó a presidir en Tenerife) tras su evidente distanciamiento con los dirigentes de esta formación política.
Insiste en que su municipio “está por encima de siglas y colores”.
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