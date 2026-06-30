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¿Seguirá Emilio Navarro en el PP? “Está por ver”, dice el alcalde de Santiago del Teide

Insiste en que su municipio “está por encima de siglas y colores”
¿Seguirá Emilio Navarro en el PP? "Está por ver", dice el alcalde de Santiago del Teide
Emilio Navarro. | EP
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El futuro político de EMILIO NAVARRO, alcalde de Santiago del Teide desde hace 11 años, parece cada vez más lejos del PP.

El regidor y senador por Tenerife, que volverá a presentarse en 2027 para optar a su tercera mayoría absoluta, reconoce abiertamente que “está por ver” si lo hará o no bajo las siglas del PP (partido que llegó a presidir en Tenerife) tras su evidente distanciamiento con los dirigentes de esta formación política.

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Insiste en que su municipio “está por encima de siglas y colores”.

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