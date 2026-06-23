La Semana del Voluntariado de Fundación Moeve moviliza a 50 profesionales de la compañía en Canarias

Fundación Moeve ha celebrado en Canarias su Semana del Voluntariado con una programación de actividades desarrollada en distintos centros de trabajo de Moeve en Tenerife y Gran Canaria, centrada en la sensibilización ambiental, la inclusión social y la protección del entorno.
En el marco del mes en el que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, la iniciativa, de carácter anual, ha reunido en esta ocasión a 50 profesionales de la compañía en torno a cinco acciones, que se han desarrollado en colaboración con las entidades sociales Salud Mental Atelsam, Envera y Afanes Canarias, así como con la participación del CEIP Punta del Hidalgo.
Esta iniciativa ha permitido compartir experiencias y momentos de convivencia entre los voluntarios de Moeve y las personas usuarias de las entidades participantes, contribuyendo al mismo tiempo a visibilizar su realidad, reconocer su labor y reforzar el apoyo que reciben por parte de la sociedad.
En Tenerife, los voluntarios participaron en la creación de terrarios de plantas suculentas realizados en macetas fabricadas a partir de botellas recicladas, guiados por personas usuarias de Salud Mental Atelsam. Una actividad pensada para promover el reciclaje y acercar la naturaleza a los espacios cotidianos, así como para aproximarse, a través de testimonios en primera persona, a la realidad y la labor que desarrolla esta ONG.
Otra de las actividades consistió en una visita inclusiva al Palmetum de Santa Cruz junto a un grupo de niños y niñas con discapacidad de Afanes Canarias y alumnado del CEIP Punta Hidalgo, en una jornada de acercamiento a la naturaleza y la protección del entorno, en la que los voluntarios de Moeve les acompañaron durante el recorrido, compartiendo con ellos tiempo y momentos enriquecedores en este singular jardín botánico.
En Gran Canaria, los profesionales de Moeve participaron en un taller de elaboración de kokedamas junto a un grupo de personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de Envera en la isla. Además de aprender esta técnica de cultivo, que sustituye la plantación en maceta por una bola de musgo y sustrato, pudieron conocer de primera mano la labor que desarrolla Envera y compartir con sus beneficiarios una experiencia de convivencia y aprendizaje mutuo.
Para Belén Machado, responsable de Fundación Moeve en Canarias, “la Semana del Voluntariado es un reflejo del compromiso real de las personas que forman parte de Moeve con la sociedad y de nuestra convicción de que la sostenibilidad solo es posible cuando se apuesta por ella de manera colectiva.
Las actividades escogidas han permitido acercar a nuestros voluntarios a las entidades sociales y conocer su realidad diaria, además de concienciarse de la importancia del cuidado del medio ambiente y de la necesidad de alcanzar una sociedad más inclusiva”.
La Semana del Voluntariado constituye una de las principales iniciativas de Fundación Moeve para promover la implicación social del equipo humano de Moeve, impulsando valores como la cooperación y el respeto por el entorno natural. Una iniciativa que se suma al conjunto de actividades de voluntariado que la Fundación impulsa a lo largo del año para fomentar la participación de las personas que forman parte de Moeve en proyectos con impacto social y ambiental.