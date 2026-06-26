‘Supergirl’ ya vuela en la cartelera española

La recta final de este caluroso mes de junio nos lleva en cines al nuevo universo DC con Supergirl, el fenómeno de la película de terror Obsession, pasando por la musical Letras robadas, el humor negro de Morir no siempre sale bien y el retrato histórico de Los últimos días de María Antonieta, entre otras novedades.
Así, Supergirl aterriza en cines como una de las grandes apuestas del renovado universo DC liderado por James Gunn. La película presenta a una Kara Zor-El, prima de Superman, más dura y marcada por el trauma, que emprende una odisea espacial para perseguir a un despiadado cazarrecompensas. Protagonizada por Milly Alcock, está dirigida por Craig Gillespie y cuenta con música de Ramin Djawadi, autor de la banda sonora de Juego de Tronos e Iron Man.
Obsession, una de las revelaciones del pasado Festival de Sitges, se ha convertido en uno de los largometrajes de terror más comentados del año, recomendado por cineastas como Steven Spielberg o Francis Ford Coppola. Dirigida por el realizador de 26 años Curry Barker y protagonizada por Inde Navarrete y Michael Johnston, ha contado con un presupuesto de menos de 1 millón de dólares y se ha convertido en un gran fenómeno de taquilla. Su historia arranca cuando un joven usa un misterioso objeto para cumplir un deseo, sin imaginar el precio que tendrá que pagar.
También llega a los cines Letras robadas, la nueva película de John Carney, director de las aclamadas Once y Begin Again. Paul Rudd y Nick Jonas protagonizan esta historia en la que un cantante de bodas y una estrella del pop se enfrentan por una canción que podría cambiarles la vida. Lo que empieza como una comedia musical acaba convirtiéndose en un drama sobre el éxito, la ambición y las traiciones en la industria musical.
Presentada en el Festival de Locarno y premiada con tres David de Donatello, Los últimos días de María Antonieta recrea el cautiverio de la reina consorte y Luis XIV antes de su ejecución, con Mélanie Laurent y Guillaume Canet al frente del reparto. Bajo la dirección de Gianluca Jodice, ofrece una mirada íntima y poco conocida a los meses finales de los monarcas durante la Revolución francesa.
Cine español
Morir no siempre sale bien es una ácida comedia negra de la ganadora del Goya Claudia Pinto, con un reparto coral encabezado por Tamara Casellas, Ana Wagener y Juan Carlos Vellido. Dos familias de mundos opuestos se cruzan en una historia de secuestro, herencias y supervivencia que mezcla humor, crítica social y mucho ingenio.
Viaje al país de los blancos, debut en la ficción de Dani Sancho con guion de Guillem Clua, adapta el best seller de Ousman Umar y narra su impactante historia real, presentada en el Festival de Málaga y en el BCN Film Fest. La película sigue a este joven ghanés en su duro viaje hasta Barcelona, donde, lejos de sus expectativas, encuentra una oportunidad de futuro gracias al apoyo de una familia que cambiará su vida.
Otros estrenos
Además, se estrena Jackass: Lo mejor para el final, dirigida por Jeff Tremaine, la quinta y última entrega de la mítica franquicia, con nuevas acrobacias extremas y el humor gamberro que la ha convertido en un fenómeno durante más de dos décadas. Johnny Knoxville y el equipo original regresan para despedirse con una celebración salvaje que combina bromas inéditas y un repaso nostálgico a algunos de sus momentos más icónicos.
Cabe también destacar el estreno de Pálida luz en las colinas, dirigida por Kei Ishikawa, adaptación de la primera novela de Kazuo Ishiguro que tras su paso por festivales como Cannes, Toronto o Londres se ha consolidado como una de las propuestas japonesas más destacadas del año. Ambientada entre la Inglaterra de los años 80 y el Nagasaki del pasado, la película explora los recuerdos de una madre y su hija, desvelando secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre.