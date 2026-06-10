Tenerife juega al pádel por una buena causa: fecha e inscripción al torneo solidario

Cruz Roja Española celebrará el próximo sábado 4 de julio en Santa Cruz de Tenerife el torneo de pádel solidario ‘Punto De Oro‘, una iniciativa enmarcada en el Sorteo de Oro con la que la entidad busca unir deporte, participación ciudadana y compromiso social.
La cita tendrá lugar en el Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz-Ofra (Casa Cuna), ubicado en la calle Diego de Almagro, 1, en horario de 09.00 a 14.00 horas. El objetivo de esta actividad es movilizar a la ciudadanía en torno a una causa común y recaudar apoyo para los proyectos y acciones sociales que Cruz Roja desarrolla en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Un torneo de pádel para apoyar la labor social de Cruz Roja
El torneo Punto De Oro contará con tres categorías: femenina, mixta y masculina. La competición se disputará en formato americano, con parejas fijas, y tendrá una duración aproximada de una hora y media por categoría. Los partidos serán ágiles, con una duración estimada de entre 10 y 12 minutos.
Las plazas son limitadas, con un máximo de 14 parejas por categoría, y las inscripciones se asignarán por orden de pago. Al finalizar cada cuadro se disputará una final directa entre las dos mejores parejas, seguida de la correspondiente entrega de premios.
Las parejas campeonas y subcampeonas recibirán premio y trofeo. Además, durante la jornada se desarrollarán actividades complementarias para reforzar el carácter abierto, participativo y familiar del evento.
Precio de inscripción y qué incluye
La inscripción al torneo tiene un precio de 35 euros por pareja e incluye la participación en la competición, bolsa de bienvenida, avituallamiento y 5 boletos del Sorteo de Oro.
Desde Cruz Roja destacan que cada inscripción supone también una forma de colaborar con los proyectos y acciones sociales que la organización impulsa en el entorno. La entidad recuerda, además, que aquellas personas que no puedan asistir también tienen la posibilidad de contribuir mediante una inscripción solidaria.
Con esta iniciativa, Cruz Roja busca convertir el deporte en una herramienta de apoyo real a las personas, reforzando su labor social en Santa Cruz de Tenerife y promoviendo la solidaridad a través de una jornada pensada para compartir, participar y colaborar.
Punto De Oro se presenta así como algo más que un torneo de pádel: una propuesta para sumar esfuerzos en torno a una causa compartida y continuar impulsando iniciativas sociales que responden a necesidades reales de la comunidad.